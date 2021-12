NAKON DVA BRAČNA KRAHA, OŽENIO SE 34 GODINE MLAĐOM: ONA je osvojila srce Željka Bebeka, a ovo je njihova LJUBAVNA PRIČA!

U braku su već 18 godina!

Pevač Željko Bebek bio je oženjen dva puta, ali je sreću pronašao kraj treće supruge Ružice koja je od njega mlađa čak 34 godine. Bebek i Ružica u braku su već 18 godina.Pevač je tokom svih ovih godina imao puno uspona i padova. Međutim, svaki mu je poslužio da krene dalje i bude jedan od najcenjenijih muzičara na ovim prostorima.

- Nema tu posebne tajne za uspešan brak, ili vam se desi da sretnete pravu osobu ili ne. Ja sam imao tu sreću da je sretnem na vreme i da smo srodne duše. To nam je osiguralo da smo zajedno na porodičnom i životnom putu, da uživamo u istim stvarim. Uvek se trudimo da cenimo jedno drugo i poštujemo odnos. To je ono što je najbitnije i što je lepo u odnosu makar bilo i na dnevnoj bazi - rekao je on jednom prilikom.

On je takođe svojevremeno rekao da se u sadašnju suprugu zaljubio na prvi pogled i da je odmah znao da je ona prava.

- Uvek sam mislio da nemam vremena ili da neću uspeti da nađem pravu ljubav. Do tada mi je majka bila žena na prvom mestu. Onda sam sreo Ružicu i mogu da kažem da je to bila ljubav na prvi pogled, odmah sam mogao da joj uzvratim sa „volim te“. Tek kad nađete pravu ljubav, onda shvatite šta ta reč zapravo znači. Osetite je celim bićem. Pored nje sam naučio da postoji nešto što je iznad karijere - rekao je Bebek.

Pre nekoliko dana Željko Bebek oduvao je sedamdeset šest svečica na rođendanskoj torti, a za sobom je ostavio more uspomena, radujući se svim onim trenucima, koje će sa suprugom i decom proživeti u novom životnom poglavlju.

Za jednim od najpopularnijih rokera na prostorima bivše Jugoslavije, žene su "gubile glavu", pa nije čudo što je čak dva puta poklekao i stao na ludi kamen. Prvi put prezime Bebek podelio je sa Spomenkom, koja mu je rodila ćerku Silviju, drugi put to je bilo sa Sandrom, koja mu je podarila ćerku Bjanku. Ipak, posle dva bračna kraha počeo je gubiti nadu, sve dok 2002. godine nije sreo nju.

Ružica, koja je čak trideset četiri godine mlađa od Željka, potpuno ga je osvojila i njih dvoje čak dve decenije žive svoju emotivnu bajku, koju su upotpunili sin Zvonimir, koji je krenuo očevim stopama i ćerka Katarina koja je slika i prilika svoje majke.

Autor: M.K.