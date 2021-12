Čitav Balkan ne prestaje da bruji o ponovnom zbližavanju Dalile i Dejana Dragojevića, nakon javne preljube posle koje su okončali svoj petogodišnji brak, a novonastala dešavanja u "Zadruzi" najviše su pogodila Biljanu, Dejanovu majku.

Ona je van sebe otkako je čula da je njen sin Dejan oprostio Dalili vezu sa Filipom Carem, kao i to da se nada da će njihov odnos posle svega što je od nje doživeo biti kao ranije. Biljana Dragojević već dugo izbegava da se oglašava za domaće medije, međutim za Pink.rs rešila je da otvori dušu i prizna kroz kakvu muku prolazi.

Kako sam?! Dobro sam, pod znacima navoda... Situacija ova kakva je... Ja ne znam šta da kažem, čekam da ga vidim, da vidim kako se ponaša, kako će reagovati kada se vidimo... Ne znam šta da kažem, sve mi je pomešano. Neshvatljivo mi je, stvarno ne znam kako je on to mogao da oprosti, da preko toga pređe. Evo, recite vi meni? Ja sam u šoku. U šoku sam od svega. Ona mu uradi to, pa joj on posle svega oprosti? Na šta to liči?! Ja vidim, njemu je pomućen um skroz, ne znam šta se dešava - s knedlom u grlu priča Biljana, koja u časne namere svoje bivše snaje Dalile ne veruje.

Kako kaže, sigurna je da se iza njenog približavanja Dejanu krije neki dublji interes i taktika.

Ne mogu da skapiram uopšte šta on sad dalje misli. Mogu da vidim da je ona sa nekom namerom se približila njemu, ide Nova godina, sve smišljeno radi, verujte mi.

Kako kaže, sve joj je teže da prati "Zadrugu" i dešavanja u vezi sa Dalilom i Dejanom.

- Ne mogu da gledam, ni ja, prijatelji, porodica, preplakala sam. Ne bih ni njega da povređujem i stajem mu na muku... David me zove:"Mama, je l' ovo moguće, je l' moguće da ovo radi od života", a ja ne znam šta da mu kažem:"Nemam pojma, znam koliko i ti".

Dalila je svojoj bivšoj svekrvi Biljani ponovo stala na žulj, kada je Dejanu rekla da bi zapalila njegovu jaknu koju nosi. Podsetimo, garderoba koja je prethodnih nedelja stizala Dejanu u "Zadrugu" bila je ona koju mu je kupovao i slao rođeni brat David, sa kojim nije u dobrom odnosu već godinama.

To me je jako izirititalo. Ona zna da je to David poslao, ne znam šta ona u toj jakni vidi, da ona to zapoli. Ne da je to užasno, nego... Znam sa koliko je ljubavi David išao da kupi jaknu, sve te stvari, pa i advokata kada je angažovao... Sve je to u cugu radio. Užasno je i bolesno to što priča. Počeću da verujem da je viša sila neka u pitanju - kaže Biljana, koju smo odmah upitali da li veruje u čaršijske priče da je njen sin omađijan.

Ja nisam u tom fazonu, kada se priča o tome meni je sve to nestvarno, ali kad guglam i čitam neke stvari, sve ima nekog smisla. Ja ne mogu da verujem da to tako može da se odrazi na čoveka, ali da ima smisla i to, kako se on ponaša... Ima mi smisla. Opet, s druge strane, ne mogu da verujem.

Iako Dejan često menja svoja raspoloženja i stavove kada je njegova porodica u pitanju, Biljana ne želi da se preda, već će se svim silama truditi da vrati svog sina.

Da sam znala da će doći do ovoga, možda bih reagovala mnogo ranije, ali nije mi bilo u malom mozgu da može sve ispasti ovako. Boriću se za svog sina! Uvek sam bila tu za njega, i on to dobro zna, ne znam zašto je tako lako nas odbacio i isekao?! Dvadeset godina života, gde su?! - pita se Dragojevićka.

Dalila je obrlatila mog Dejana

Biljana i dalje negira priče da su ona i ostali članovi njene porodice odbacili Dalilu kao snajku.

- Nije istina da je nikada nismo prihvatili. Drago mi je što je ušla u "Zadrugu", da pokaže sebe. Uvek je bila dobrodošla, ali to, kad mi je poslala poruku da nikada neću sina videti... To su jako teške stvari, a to pripisujem Dejanovoj mladosti, ona je bila iskusnija i veštija da ga obrlati. On se zaljubio, kao što vidimo, druge i ne gleda, opsednut je njom.

Autor: D.T.