BILI SMO TEŠKA SIROTINJA: Aleksandar Berček se zbog novca ZAVADIO SA OCEM!

Berček je u Beograd došao 1969. godine. Dobio je čak tri stipendije i kao student zarađivao više novca nego što je njegov otac imao za penziju.

Glumac Aleksandar Berček rođen je daleke 1950. godine u Vrdniku, a više puta je pričao da je u detinjstvu živeo u teškom siromaštvu.

- Pošto smo bili teška sirotinja, a sirotinja ide u vojne škole, ja se prijavim tamo. Dva puta sam se prijavljivao i dva puta me odbiju zbog neuhranjenosti. Doduše, tamo su na tim pregledima bili pedagozi i psiholozi možda su procenili koliko bih bio poslušan, pa me nisu primili. Elem, takmičio sam se u recitovanju u Žablju. Govorio sam Jesenjina i tu me publika iznela na rukama. Posle sam bio u Plani i tu uzmem treće mesto - ispričao je glumac u jednoj emisiji.

Berček je u Beograd došao 1969. godine. Dobio je čak tri stipendije i kao student zarađivao više novca nego što je njegov otac imao za penziju. Upravo novac bio je razlog što su se on i njegov otac zavadili.

- Posle druge godine, doduše radio sam i jedan film, kupim polovnog fiću. Doteram ga kući a moj otac koga su zvali Lala milicajac kaže: "Čime si ovo došao? Čiji je ovo auto?", a ja kažem moj, a on će na to: "A ne može to tako", i sede na bicikl i ode u miliciju da me prijavi. Dođu dva policajca koja znam, naši prijatelji - ispričao je glumac, pa dodao da su mu policajci pogledali saobraćajnu i potvrdili ocu da su kola stvarno njegova.

Šira publika je mladog Berčeka najpre zavolela kao simpatičnog Miška iz filma "Ko to tamo peva", a onda su usledile i druge uloge koje je glumac ovekovečio. Ženio se dva puta, a ima i četvoro dece, dvoje iz prvog i dvoje iz drugog braka. Iz prvog braka sa suprugom Svetlanom, ima sina Nikolu i ćerku Milicu. Iz drugog, sa koleginicom, glumicom, Anom, ima sina Miloša i ćerku Minu.

Autor: M.K.