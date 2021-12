'BALAŠEVIĆI HOĆE MUZEJ, KAFIĆ I HOTEL' Porodica pokojnog kantautora na udaru kritika, oglasila se njegova MLAĐA ĆERKA: Lajkovi su važniji od istine!

Jelena odmah reagovala!

Kantautor Đorđe Balašević kao što je poznato, dobiće muzej posvećen njemu. Idejno rešenje arhitektonskog biroa iz Ljubljane pobedilo je na konkursu, pri čemu je ono predstavljeno u Novom Sadu. "Atelje snova", kako je nazvan, predstavljen je uz devet sveća na torti, za deveti rođendan Đoletove unuke Simone i uz ostale članove porodice Balašević.

Navodnim zahtevima porodice Balašević usprotivili su se pojedinci sa Tvitera, a na kritiku jedne korisnice na ovoj društvenoj mreži reagovala je i mlađa ćerka pokojnog umetnika Jelena Beba Balašević.

- Balaševići zahtevaju da muzej treba planirati tako da omogući da objekat sadrži prodavnicu i kafeteriju sa 11 soba za smeštaj. Muzej-kafić-hotel. Kakvo skrnavljene onakvog dela! - napisala je Tviter korisnica, na šta je reagovala Beba.

- Ksenija, moja sugrađanka, napiše apsolutnu glupost i izmišljotinu, jer lajkovi su važniji od istine kako kaže stara poslovica, i nikom ništa. Nit Balaševići zahtevaju, nit će biti hotel, nit je na kraju krajeva bitno šta će biti u stvarnom svetu, dokle god ti društvene mreže omogućuju da se osećaš važno - napisala je ona i dodala:

- Draga Ksenija, čitala si o sebi i svom suprugu laži. Nije ti bilo pravo. Smatrala si da je to jedna ružna potreba ljudske prirode. I ja to smatram. Odoli tome. I najvažnije od svega ne brini o Đoletovom delu. Njegove reči nadživeće i tebe i mene i mnoge koji isto kao ti sad, a ja nekad, smatramo da su naše reči na tviteru jako važne. I hvala što si me podsetila zašto se nikad više ne bih vratila na Tviter.

Podsetimo,muzej posvećen Đorđu Balašević neće biti klasičan muzej, ni zgrada, već će biti platforma koja će se stalno menjati. Naime, izgledaće kao otvorena kutija poklona, a ono što je zanimljivo 11 soba koje će nositi imena Balaševićevih pesama i u kojima će posetioci čak moći da prespavaju, jer će muzej raditi 24 časa, prenosi "Telegraf".I krov muzeja će biti poseban, pošto će biti izgrađena kupola kroz koju će posetioci iz jedne od soba posmatrati Mesec. Prizemlje će biti povezano sa parkom u kojem će biti posađeno drveće i cveće koja je Balašević opevao u svojim pesmama.

