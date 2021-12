SVE PRISNIJI! Veliki šef započeo sa razbuđivanjem zadrugara, Mima i Gruja dočekali jutro ZAGRLJENI! (VIDEO)

Briga ga za prsten na ruci?!

Veliki šef započeo je sa tradicionalnim razbuđivanjem zadrugara, dok su radnici i dalje bili na poslu. Naime, ono što mnogima nije promaklo jeste to što su Nikola Grujić Gruja i Milana Šarac Mimas zaspali zajedno, pa su ovo Jutro dočekali u zagrljaju.

Podsetimo, Gruja je u toku Mićine Igre istine izneo da ukoliko bude to bio stabilan odnos u narednih par dana, da će biti spreman da uplovi u vezu sa Mimom, bez obzira na to što je on oženjen. Kako će se na dalje odvijati ovaj odnos, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 5- Gruja dočekao jutro u zagrljaju Mimas - 25.12.2021. pic.twitter.com/PocNZLUGKc — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 25. децембар 2021.

Autor: N.Žugić