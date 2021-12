PINK.RS VIRALITI! Maja zapalila društvene mreže, zbog Đoletovog PEHA smeje se čitav REGION, dok je Milan Milošević izjavom OSVOJIO INTERNET! (VIDEO)

Ovo je samo deo fotografija i snimaka koji su vas oduševili i nasmejali do suza, a ukoliko ste propustili da ih vidite, možete ih pogledati baš ovde!

Omiljena rubrika ljubitelja rijaliti formata Zadruga, "Viraliti" , ovoga puta je posvećena trenutno najaktuelnijim zadrugarima, koji svojim učešćem ostavljaju bez daha kako publiku, tako i kompletnu javnost.

Naime, ono što je odmah na samom startu privuklo pažnju publike i izazvalo totalni smehotres, jeste, jutro nakon prvog snega. Maja Marinković je krenula u nedelju ujutru kod frizera, ali je na putu do tamo doživela peh. Pošto je bilo klizavo, jer je sneg napadao, Marinkovićeva se okliznula i pala, pa je, čim je ustala, o svom padu odmah obavestila i Filipa Cara.

Voditelj Milan Milošević, poznat je po svojim simpatičnim doskočicama kada je vođenje ovog formata u pitanju. Tako je, u toku emisije ''Pretres nedelje'' koju on vodi i na kojoj je glavna tema za crnim stolom bilo pomirenje između Dalile i Dejana Dragojevića u pitanju. Svojom izjavom, nasmejao je čitav region, pa i same zadrugare. Milan je izjavio: ' Večeras pričamo o temi zbog koje se već 3 dana krsti cela Srbija, više nego za Badnje veče .". Totalna pometnja nastala je na društvenim mrežama, pa su se u tim rečima pronašli i studenti, koji su se našalili na svoj račun uz ovu Milanovu izjavu, a u video-prilogu pogledajte detaljnije.

Kako je tradicionalno da se u svakoj od sezona rijalitija Zadruga odigra čuvena igra u kojoj zadrugari jedni drugima lepe šlag u lice, tako je to bilo i ove sezone. Svaki zadrugar imao je priliku da osobu koja ga nervira ili onu koju ne može da gleda očima, počasti ''porcijom šlaga'', ali valjanjem u lice. Izlaganje Sanje Grujić, privuklo je dosta pažnji i reakcija na društvenim mrežama i u javnosti. Naime, ona je poznata po svom britkom jeziku i po tome da, malo priča, ali mnogo toga kaže. Ona je svoju tacnu sa šlagom namenila za Dalilu Dragojević, a šta je rekla, možete pogledati u nastavku. Ovim svojim izlaganjem mnoge je dovela do suza.

Neko ko je kao pojava definitivno izazvao lavinu komentara, i ko se našao kao posebna ličnost, jeste Đole Kralj. Naime, on je u toku ove nedelje bio radnik fabrike sa još par zadrugara. U razgovoru sa cimerima, Đole je rekao Čorbi da se malo skine i pokaže svog ''čorbuljaka''. Tom prilikom su se nasmejali svi prisutni, ali tu nije bio kraj. Sandra Rešić se dodatno našalila na Čorbin račun, pa se Đole nadovezao i svojom završnom rečju, naterao je i zadrugarima, ali i javnosti suze na oči.

Peh Đoleta Kralja nasmejao je Mikija Đuričića, Stefana Karića, ali i ostale koji su imali prilike, da za ovo to čuju. Naime, reč je o čuvenom zadrugarskom ''geografskom pehu'', koji se desio većini zadrugara kad je u pitanju goegrafija. Đole je bio ubeđen da je Rio de Žaneiro grad u Italiji, što je Mikija navelo da se zapita, da li on to stvarno misli da se, taj grad, nalazi tamo. Kada ga je to upitao, on mu je potvrdio, pa su Karić i Miki zajedno prasnuli u smeh. Na sve to, on nije mogao da poveruje u to što mu Miki priča, pa je izjavio da se ovaj grad nalazi u Argentini. Ukoliko ste propustili da pogledate ovaj peh, kliknite na video klip u nastavku i nasmejte se i vi, zajedno sa Stefanom i Mikijem.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'', došlo je do sukoba između Maje i Cara, koji je vrlo brzo eskalirao. Naime, ovaj ljubavni par je jedno drugom, tom prilikom, pobacao većinu stvari u jezero. Čim je ustala, Maja se odmah bacila na posao, pa je pokušavala da izvuče neke od stvari koje su ostale u jezeru. Uz ''Ribarsku pesmu'' Žike Antića i klipa gde Maja ''peca'' stvari iz jezera, nastao je viralan video, koji je, kod mnogih, namamio osmeh.

Autor: Nikola Žugić