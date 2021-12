UZBUDLJIV POČETAK IZAZOVIZIJE! Takmičarski parovi se oprobali u KOŠARCI, jedan izbor ŠOKIRAO je sve! (VIDEO)

Evo ko se kako snašao!

Nakon što su predstavili pravila igre, voditelji Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević objavili su da je došlo vreme za prvi izazov, a on je bio košarka. Prvi je igrao Stefan Krstović Krle, koji je u paru sa Sandrom Rešić. Krle je osvojio 18 poena.

Tara Simov i Mensur Ajdarpašić su odlučili da on gađa u koš, a i on je osvojio 18 poena. Čorba je bio naredni takmičar i on je osvojio 27 poena. Fran Pujas osvojio je 24 poena.

Na iznenađenje svih, Janjuš je prepustio Viktoriji Mitrović koš, a ona je osvojila samo 6 poena. Mateja Matijević uspeo je da osvoji 15 poena.

Deniz Dejm je stupila na scenu, a njen stajling ostavio je sve bez teksta. Iako je ona želela da gađa, Sale glumac je uspeo da je ubedi da to uradi on. Glumac je uspeo da osvoji 21 poen. Bane Čolak osvojio je 12 poena.

Pozdrav za Čokija, on je uvek pucao na visoko. Mada bolje mu je išao fudbal uvek, nego basket - rekao je Bora.

I Sanja Grujić je oduševila sve svojim stajlingom.

Izazovizija je, pa sam se obukla izazovno, a i Marko je navikao na Staniju - rekla je Sanja, dok je Marko gađao u koš.

Sanja je Bog, obožavam je - rekao je Filip Đukić.

Marko Osmakčić je uspeo da osvoji čak 30 poena. Naredni takmičar koji se isprobao u izazovu bio je Dejan Dragojević.

Dejan je osvojio isto kao i Marko, 30 poena. Bane Đokić je nakon Dejana osvojio samo 9 poena. Zola je stupio na scenu i žiri je počeo da navija za njega.

Zola na 100%. Hajde, Zola! Zola! - dobacio je Filip Đukić.

Zola je osvojio 27 poena. Sandi Kojić se oprobao nakon Zole, a i on je osvojio 27 poena.

Sale Luks je osvojio 24 poena. Poslednji par činilu su Irma Sejranić i Dino Dizdarević, a u igri se oprobao Dino.

Dino je osvojio čak 33 poena i on je pobednik ovog izazova.

Autor: M. P.