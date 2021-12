'ZAVRŠILA SAM MU RAZVOD BRAKA!' Nataša Radan ŽESTOKO UDARILA na Amar Gileta: Nije bio u poziciji da mi bude dečko, samo LJUBAVNIK!

Nije ga štedela!

Bivša zadrugarka Nataša Radan oglasila se te žestoko odgovorila pevaču Amar Giletu.

Nakon što je Amar Gile na jednom snimanju progovorio o odnosu sa bivšom zadrugarkom Natašom Radan ona se oglasila i prokomentarisala sve ono što je on rekao, ali i poručila da pevač treba da joj se zahvali za sve.

- Pa vidi ovako, ja sam se maltene iz svega isključila, gledam da pronađem svoj mir, pa me sve manje i manje interesuje ko šta priča i šta se dešava na javnoj sceni.. Ali kada se već po ko zna koji put dotični gospodin osvrće na mene, rekla bih samo da ja nisam bila devojka Amara Gileta, jer on nije bio u poziciji da bude moj dečko, on je bio samo preljubnik dok mu nisam završila razvod braka da može malo iskrenije da priča o svom životu i transparentnije radi neke stvari. Tako da ne treba on više mene da uzima u usta uopšte osim ako nije zahvalnost u pitanju. Ono kao zahvaljujem se Nataši Radan na svemu ovome zbog čega sam srećan danas. I to je sve, za sve ostalo ću mu uvek odgovoriti i argumentovano opravdati svaku svoju reč - izjavila je Nataša Radan.

Autor: M.M.