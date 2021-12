'KUME, NAPIŠI NAM PESMU!' Milica Todorović tražila od OVOG PEVAČA da snime zajednički HIT, evo šta je on imao da kaže na zahtev svoje NAJBOLJE DRUGARICE!

Osim što su veliki prijatelji, pevač je otkrio da u daljem periodu postoji mogućnost i da poslovno sarađuju.

Pevač Stevan Anđelković pojavio se davne 2003. godine na sceni jednog muzičkog takmičenja, a ono što u mnogi primetili jeste da već neko vreme nije aktivan, što su neki protumačili kao da se prezasitio muzike, ali on kaže da ipak nije tako, te da mu je pandemija poremetila planove.

- Svašta nešto pripremam, pravim muziku, nastupam, planiram nastup za Novu godinu, ali videćemo šta će biti zbog ove situacije i zbog svih ovih mera. Ja se nadam da ću uskoro objaviti nešto novo jer sam počeo da komponujem i da pišem neke tekstove. Razmenjujem dosta mišljenje i sa kolegama, tako da se stvarno nadam uskoro nečemu novom - otkrio je pevač za medije.

Kako mu je Milica Todorović kuma, Stevan je otkrio i da li razmišlja o poslovnoj saradnji sa najboljom drugaricom:

- Joj, ne znam, nismo nikada poslovno razgovarali i razmišljali kada je naš odnos u pitanju. Nešto smo skoro pričali da bi mogli da snimimo neku pesmu, rekla mi je: "Joj kume, hajde napiši nam neku pesmu", tako da što da ne?! Ali ako izađe neka dobra pesma koja može da bude naš duet, onda sto posto snimamo - kaže Stevan.

Anđelković kaže da se raduje novogodišnjim praznicima i da ga je euforija uveliko uhvatila.

- Meni je zima najlepše godišnje doba, ja zimu prosto obožavam. Nemojte da me mrzite sad zbog toga (smeh). Obožavam ovaj period, nekako me sve to asecira na prijateljstvo i na porodicu. Posle svega što nam se dešava samo želim svima dobro zdravlje, radost i mir - rekao je Stevan.

Autor: P.R.