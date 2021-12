NAPETO DO SAMOG KRAJA! Samo JEDAN ODSTO glasova odlučilo ko večeras napušta Zadrugu! Dejan, Martina i Nevena se ovako pokazali u igri! (VIDEO)

Evo ko je večeras napustio imanje!

Nakon što je obavio intervjue sa nekoliko zadrugara, voditelj Darko Tanasijević je otišao do sobe za izolaciju i pozvao nominovane takmičare Dejana Dragojevića, Nevenu Miličević i Martinu Petrović da mu se priključe, kako je došlo vreme za izbacivanje.

Svi zajednu su otišli u lavirint salu pored Bele kuće, gde će se odigrati večerašnja igra. Darko je zadrugarima pojasnio pravila - ispred takmičara nalazili su se papiri sa simbolima šaka i stopala. Oni su morali prvi da dođu do cilja tako što će ispoštovati šemu po kojoj treba da idu.

Nevena je odmah stekla početnu prednost i prva stigla do cilja. Martina je kaskala za njom, dok Dejan nije ni hteo da igra igru kako treba. Glasovi će biti duplirani Neveni, s obzirom na to da je prva stigla do cilja.

Nakon dupliranja glasova, Darko je saopštio zadrugarima rezultate. Jedna osoba imala je 18% glasova, druga 19% glasova, dok je treća imala 63%. Najviše glasova osvojio je Dejan, a Dalila ga je odmah zagrlila. Darko je potom saopštio da je najmanje glasova osvojila Martina i da će ona zauvek napustiti imanje.

Zadrugari su se pozdravili sa Martinom i ona se zaputila ka studiju, gde će voditeljka Dušica Jakovljević obaviti intervju sa njom.

Autor: M. P.