UVELIKO TI RADIM IZA LEĐA: Car opet stavio do znanja Maji da je bivša! Marinkovićeva upala u izolaciju da se OBRAČUNA sa Aleks! HAOS! (VIDEO)

Nesmiruje se!

Maja Marinković je otišla do izlacije da se presvuče, a na njen dečko Filip Car se u tom trenutku našao baš ispred nje gde je uz cigaretu pokušavao da se smiri. On joj je još jednom jasno dao do znanja da je bivša, a njena reakcija će šokirati sve!

Ti si mene polivala vodom, od večeras mi ni drug nećeš biti. Uveliko ti radim iza leđa - rekao je Car.

Ne, nećeš se preseliti, a ja ću ti se popeti na glavu - rekla je Maja.

Maja je ušla u izolaciju kako bi se presvukla, pa se odmah požalila Aleksandri Nikolić:

Car mi kaže kako radi meni iza leđa sa tobom - rekla je Maja.

Rekao mi da ću ga zapamtiti i da će da je*e namerno sada, je li znate, Marijana - pričala je Maja.

Ma, ko će sa njim da bude - tešila je Zonjićeva.

Detaljnije pogledajte u video - prilogu:

Autor: N.V.