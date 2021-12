Ceca prvi put o razlozima zbog kojih je zatrudnela vantelesnom oplodnjom: 'Imala sam samo 22 godine kada sam otkrila da...'

Folk zvezda Ceca Ražnatović otkrila je za medije do sada nepoznate detalje svoje ljubavi sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, načinu na koji su se upoznali, ali i svoje dve trudnoće.

Arkana je prvo ugledala u časopisu, a ubrzo je usledilo i zvanično upoznavanje, kom je kumovao Oliver Mandić.

- Sećam se da sam imala nastup u Nemačkoj i na benzinskoj pumpi kupila "Plejboj". U časopisu sam ugledala čoveka svog života! Nisam razumela šta piše u intervjuu, samo sam zurila u njegovu fotografiju. Bio je to najmuževniji i najzgodniji muškarac kog sam ikada u životu videla. Pomislila sam: "To je dakle taj Arkan!" Poželela sam da budem njegova žena - prisetila se Ceca i ponovo je opisala kako je izgledao njihov prvi susret, oči u oči.

- Upoznao nas je Oliver Mandić na jednom događaju. Pošto je tada kružila izmišljena priča da me je Arkan ošišao, Željko mi je rekao: "Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?" Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljala sam se! Nastavili smo da se viđamo, a ja sam ga prva poljubila! U Željka se nisam zaljubila zbog njegove moći, već u njega kao čoveka, u njegove ljudske kvalitete, karakterne osobine, fizički izgled... Mene interesuje neko ko će uspeti emotivno da me pokrene i da me usreći, a ne koliko je moćan i koliki mu je bankovni račun.

Zbog velike razlike u godinama, Ceca se plašila da roditeljima saopšti da su u vezi, a sve im je priznala tek kad su se verili.

- Rekla sam im da ću da se udam za Željka, a mama se obradovala: "Za Šašića? Divno. On je sjajan momak." Tad sam kazala: "Kakav, bre, Šašić? Udajem se za Željka Ražnatovića Arkana!" Umalo da padnu u nesvest, iako su pre toga načuli nešto iz medija, ali su se nadali da će to brzo da me prođe. Onda se otac uozbiljio i zapretio mi: "Budeš li se udala za njega, odreći ću te se!" Znala sam da me samo plaši, pa sam odbrusila: "Možete svi da se poubijate, udaću se za njega jer ga obožavam." Kad su ga upoznali, odmah su ga zavoleli - istakla je.

Ceca i Arkan verili su se na Božić 1995. godine, a venčali su se mesec dana kasnije.

Folk zvezda oba puta zatrudnela je vantelesnom oplodnjom, a sada je objasnila i zbog čega.

Oboje smo želeli decu. Imala sam samo 22 godine kad sam otkrila da imam problem da zatrudnim, pa sam otišla u bolnicu "Narodni front" na vantelesnu oplodnju - prisetila se Ceca.

Moj pokojni suprug me je podržao i učestvovao sa mnom u kompletnom programu, iako je bilo evidentno da on nije imao problem, budući da je već imao sedmoro dece - ispričala je pevačica koja je 1995. rodila sina Veljka, a tri godine kasnije i ćerku Anastasiju.

Autor: D.T.