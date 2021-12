BOLAN GUBITAK U PORODICI ĐOGANI! Vesna i Đole ne mogu da dođu sebi od tuge za njom! SAHRANA obavljena u TAJNOSTI! (VIDEO)

Velika bol!

Vesna Đogani objavila je na svom TikTok nalogu da je preminuo najverniji član porodice.

Naime, Vesna je objavila da je njihov pas preminuo, nakon 16 godina života sa njima, a cela porodica je to teško podnela

- Rekli su mi pre 4 godine da je to to, da nema leka. A ja sam se nadala i promenila sve! I dobila bonus četiri godine. Rekla sam do poslednjeg daha... - napisala je Vesna u opisu videa.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Planiram novog člana porodice. Kućnog ljubimca, psa. Dosta je dvoje dece. Veoma sam emotivna i prolazimo kroz težak period, sin završava osmi razred, ćerkica je prvi, pa mi teško pada činjenica da tako brzo odrastaju - rekla je pevačica nedavno.

Autor: P.R.