'BILA SAM NA VISINI ZADATKA' Praznična ispovest Nataše Bekvalac za Pink.rs: U Novoj godini ne želim ludačke ljubavi! (VIDEO)

Pop zvezda Nataša Bekvalac na samom kraju 2021. otvorila je dušu za Pink.rs i priznala zbog čega joj je godina bila teška, u kojim trenucima joj je falila podrška, kao i to da u Novoj godini ne priželjkuje novu ljubav.

Ova godina je za mnoge bila teška, neizvesna, nepredvidiva... Kakva je tebi bila? Da li je bilo više lepih ili onih drugih stvari?

- I za mene je bila teška, neizvesna i nepredvidiva, ali iz tih stvari sam opet malo i porasla, pa su me te stvari puno toga i naučile. Mislim da sam nekako sigurnija unutar sebe, ali da sam kroz sve što mi je život doneo u ovoj godini prošla dostojanstveno i da sam bila na visini zadatka.

Šta te je navelo na to da se u jednom trenutku ove godine obratiš javnosti i priznaš da ti je potrebna pauza, da želiš da se na neko vreme povučeš sa scene? I šta je to ponovo uspelo da te motiviše i vrati?

- Kao prioritet sam stavila privatne stvari koje nisu smele da trpe zbog mog posla. To nije bilo uporedivo, nije bilo prostora da ja tu nešto biram, to je odluka koju sam donela u sekundi, a vratila sam se kada sam osetila da imam za to snagu i da imam opt šta da pružim. Da sam ostala na sceni, bilo bi sve fejk, a ja ne volim da varam svoju publiku.

Baš u 2021. godini si, posle mnogo godina, uspela da pobediš jedan od svojih najvećih poroka - cigarete. Koliko je bilo teško izgurati to?

- Ostavila sam cigarete, ali ne kažem da slavim pobedu, dižem ruku i defilujem time zato što uopšte nije isključeno da ću ja cigaretu ponekad ponovo zapaliti.

Da li ti je falilo ljubavi u 2021.?

- Nije mi falilo ljubavi, ako mislite na sveobuhvatnu ljubav... Onda nije. Međutim, u nekoliko navrata osetila sam se pomalo nezaštićeno. Tu sam pomislila:"Hajde, više..." Nemaš nekoga da ti kaže:"Biće sve u redu", ili:"Hajde da ti pomognem, nemoj razmišljati o tome, sad ćemo zajedno"... Samo ta podrška.

I sama priznaješ da već dugo nemaš emotivnog partnera... Priželjkuješ li neku ludačku ljubav u 2021.?

- Ne priželjkujem, ludačke ljubavi više ne priželjkujem jer takve sam imala i uopšte mi ništa nisu dobro donele na kraju... Ustvari, kad bolje razmislim, donele su mi najbolje - decu! A to je jedino za šta vredi živeti i umreti.

Šta si shvatila da je ono što je suštinski važno za tebe i poželela da ti se baš to ostvari u 2022., kako na privatnom, tako i na poslovnom planu?

Volela bih da budem srećna, mirna i da budem dobro.

Detaljnije pogledajte u videu ispod:

Autor: D. Tanasijević