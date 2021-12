Ovo se ne propušta!

Od samog početka pete sezone najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima "Zadruga" pa sve do sada, ono što stanarima Bele kuće najviše fali jeste kontakt sa porodicom. Iako su svesni da su u rijalitiju i da tu ne postoji kontakt sa spoljnim svetom, to ih ne sprečava da razmišljaju o tome kako sve izgleda napolju. E sada će i to saznati!

Naime, čuveni voditelj televizije ''Pink'', Milan Milošević večeras stiže na velelepno imanje kako bi sa zadrugarima prošao kroz najemotivnije trenutke, i milionskom adutorijumu priredio pravi šou sa zadrugarima kroz specijalnu emisiju ''Novogodišnje čestitke porodice'', gde će zadrugari čuti šta im misle najmiliji, a nema sumnje da će u ovoj emisiji biti i suza.

