Sve ono loše želi da ostavi iza sebe.

Poznati bračni par Đogani - Vesna i Đole tokom protekle 2021. godine bili su pod lupom medija, budući da su dospeli u epicentar skandala koji je šokirao celokupnu javnost. Naime, mnogo se pisalo o Đoletovoj navodnoj preljubi i šok snimku na kojem je on sa drugom ženom, za koju se kasnije ispostavilo da je njihova poslovna saradnica, a Vesna je sada u velikom, novogodišnjem intervjuu sumirala sva dešavanja iz protekle godina, a otkrila je i planove koje ima sa suprugom za 2022.

Đole i ti ste zajedno već dve decenije. Kako uspevate da sačuvate svoj odnos kao jedan poznati par 21. veka, budući da to u današnje vreme malo kome polazi za rukom?

- Hvala na ovim komplimentima, ja smatram da smo dosta spontani i iskreni i da sve nesuglasice rešavamo konverzacijom i pričom. Ne postoji nijedan jedini dan da mi nismo u dobrim odnosima, a ako se desi neka situacija, onda pričamo. Idemo spontano dan po dan, kako se kaže.

Šta biste jedno drugom poželeli u 2022. godini osim zdravlja, šta biste voleli da promenite jedno kod drugog i zbog čega?

- Čini mi se da je zdravlje ipak najbitnije. Znam da će Đole sigurno biti inovativan, pun ideja i da će biti mnogo nekih projekata u 2022. godini.

Da imate čarobni štapić šta biste najradije izbrisali iz 2021. godine i zbog čega?

- Definitivno ne bih ništa brisala, sve ovo je lekcija. Možda ti nije popularno mišljenje, ali smatram zaista da je sve bilo lekcija.

Nesumnjivo je da je 2021. godinu obeležio i šok snimak na kojem je Đole prisan sa drugom ženskom osobom. Znamo epilog priče, ali koliko je teško bilo na početku objasniti svojim bližnjima o čemu se radi, kako su na sve to reagovala vaša deca?

- To je iza nas, ne bih komentarisala tu temu više. Ne treba da se na to vraćamo.

Da li biste nakon toliko godina ljubavi jedno drugom oprostili prevaru i kako na gledate kao zreo par koji je prošao kroz mnogo toga zajedno?

- Mislim da nema nikakvog prostora za neka opraštanja. I stariji i mlađi parovi ne bi verovatno takve stvari nikome opraštali, s ljudske strane.

Kakva su vaša sećanja na Nove godine i praznike u vašem detinjstvu? Koliko se to tada razlikuje od onoga danas i šta se sve promenilo?

- Ja sam jako, jako rano ušla u ove estradne vode. Kako zbog plesne škole, zbog nekih raznih snimanja i ja sam već od neke svoje 13. godine dočekivala Nove godine na nekim novogodišnjim snimanjima ili na nastupima. Slavila sam i svoje rođendane na novogodišnjim snimanjima, koncertima... Mi nismo ni kitilili jelku dok nismo dobili ćerku, sin to nije voleo. Mi smo stalno bili na putu i nismo imali potrebu da nešto kitimo. Kod tetke je uvek bila velima fešta. Mi smo svaki decembar i januar stalno na putu, tako da mene generalno novogodišnje jelke podsećaju na neke lepe događaje.

Ko kiti jelku i dekoriše stan kod vas? Ko je u tome najbolji i čime planirate da iznenadite vašu decu za Novu godinu?

- U poslednje vreme mi malena pomaže u kićenju. Đole je esteta po prirodi i on to sve sredi na kraju, da to sve bude kako treba. U poslednjih nekoliko godina, ko stigne on pomogne.

Kakve želje imate za vaše naslednike u 2022. godini?

- Moja želja za moje naslednike je samo puno zdravlja i sreće, kao i da me slušaju. Sin i ćerka su mi fenomenalni i ja želim da se to tako i nastavi, jer je rad, red i disciplina u kući najvažnija stvar, bar za mene kao mamu.

Šta se ove godine nalazi na vašoj listi prioriteta za 2022. i šta je ono što niste uspeli da ostvarite u 2021. a silno ste želeli?

- Ove godine mi je veliki prioritet bio da mnogo radim, ali me je Đoks sputavao pod izgovorom da nije vreme, bez obzira što su mnogi zgrnuli ogromne količine novca, radilo se svaki dan kada je sve krenulo. Mi smo se čuvali za neka bolja vremena, u toj histeriji mi nismo želeli da budemo - jedni od. Čekamo bolja vremena i to će se sigurno sve ostvariti. Kreće novi poredak, neko novo vreme i očekujem da nam se neke lepe stvari dešavaju - i u karijeri i u životu.

Autor: M.K.