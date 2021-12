GODINO STARA, MENI SI BILA NAJBOLJA: Marijana Mićić podelila fotografiju koja TOPI SRCA! Ćerkica joj spava u naručju! DIRLJIVA SCENA!

U godini koja je na izmaku se ostvarila u ulozi majke!

Glumica Marijana Mićić u decembru ove godine se porodila i na svet donela ćerkicu Anu. Ona i njen partner Miloš Marjanović su već dugi niz godina zajedno, a svoj život nastoje da svoj privatan život drže daleko od javnosti.

Međutim, glumica sada nije odolela, te je na društvenoj mreži Instagram podelila fotografiju iz porodilišta sa ćerkicom.

- Ćao, ćao godino stara... Meni si bila najbolja - napisala je Marijana uz emotivnu fotografiju sa naslednicom.

Podsetimo, nedavno su komšije pohvalile Marijanu i njenog izabranika.

- Miloš je divan. Često dolazi u prodavnicu kako bi kupio osnovne potrebvštine za kuću. Ranije je to činila Marijana, ali sad ona njemu da spisak i on sve kupi. Uvek je nasmejan. Pitali smo ga za prinovu, samo se nasmejao. Vidi se da je srećan i to ne krije - istakla je prodavačica u obližnjem marketu nedavno, dok druga komšinica nije mogla da shvati zašto Marijana i Miloš još nisu stali na "ludi kamen".

