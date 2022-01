OD 10.000 DO POLA MILIONA EVRA! Evo koliko novca su zaradili najpopularniji INFLUENSERI na Balkanu, od vrtoglavih cifri će vam se ZAVRTETI U GLAVI!

Pompezno!

Tokom ove godine, reč "influenser" je mnogo puta pominjana, i to uglavnom u negativnom kontekstu. Bez obzira na to, ovo zanimanje je sve popularnije, pogotovo među mlađom populacijom. To i ne čudi jer neki od njih zarađuju ogroman novac zahvaljujući svom pojavljivanju na društvenim mrežama.

Muđa (Stefan Vuksanović)

Zarada na godišnjem nivou (prosek): 31.000 - 497.414 evra

Pratioci: 1,94 miliona

Muđa je srpski gejmer i jutjuber koji je prepoznatljivost stekao interesantnim i humorističnim komentarima tokom igranja popularnih igrica. Sa 1,5 miliona pretplatnika na jutjubu spada u najuspešnije gejmere i jutjubere na Balkanu.

Baka Prase (Bogdan Ilić)

Zarada na godišnjem nivou (prosek): 162.000 evra

Pratioci: 1,98 miliona

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase je srpski jutjuber, gejmer i zabavljač. Rođen je 16. septembra 1996. godine u Vranju. Iz Beograda se nedavno preselio u Amsterdam. Postao je prepoznatljiv po svom stilu u kome "proziva" ili hvali spotove, izvođače i po tome što se hvali luksuznim automobilima.

Marija Šerifović

Zarada na godišnjem nivou (prosek): oko 150.000 evra

Pratioci: 450.000

Pevačica Marija Šerifović odlučila da se tokom korone posveti Jutjub karijeri. Ona ima više od 450.000 sledbenika na ovoj popularnoj društvenoj mreži, dok je prosečna gledanost njenog videa 450.000 pregleda. Samim tim, Marija zaradi na nedeljnom nivou oko 12.150 evra, dok na godišnjem cifra iznosi oko 150.000 evra.

Anna (Ana Lazarević)

Zarada na godišnjem nivou (prosek): oko 130.000 evra

Pratioci: 850.000

Popularna jutjuberka Anna Lazarević zarađuje neverovatnih 10.000 evra na mesečnom nivou, dok na godišnjem nivou uspeo da inkasira 129.000 evra. Nju prati 850.000 hiljada ljudi na društvenoj mreži Jutjub, dok prosečna gledanosti videa iznosi 400.000 pregleda.

Ruža Rupić (Ružica Rupić)

Zarada na godišnjem nivou (prosek): oko 17.000 evra

Pratioci: 247.000

Pevačica i infleunserka Ruža Rupić zarađuje nešto manje od ostalih kolega na društvenoj mreži Jutjub, tačnije oko 1.500 evra mesečno i 17.000 evra godišnje. Ruža može da se pohvali sa 248.000 koji je prate na pomenutoj mreži, gde između ostalog objavljuje i svoju emisiju.

Andrija Jo (Andrija Jović)

Zarada na godišnjem nivou (prosek): oko 100.000 evra

Pratioci: 823.000

Jutjuber i pevač Andrija Jović jedan je od najvećih miljenika ženske populacije u regionu. Pored slušanih pesama koje objavljuje, Andrija je poznat i po duhovitim videima na svom Jutjub kanalu. Prosečna gledanost njegovih klipova je 300.000, a to znači da on na mesečnom nivou može da zaradi oko 9.000 evra, odnosno oko 100.000 evra na godišnjem.

Gastozz (Nenad Marinković)

Zarada na godišnjem nivou (prosek): oko 339.310 evra

Pratioci: 550.000

Nenad Marinković, poznatiji kao Gastozz, je prvi srpski vloger (tj. video bloger). Rođen je 1992. godine u Svilajncu. Gastozz je poznat i po učešću u mnogim rijalitijima, ali i po pesmama koje je snimio, i koje sluša mlađa populacija.

Tamara Kalinić

Zarada na godišnjem nivou (prosek): oko 130.000 evra

Pratioci: 296.000

Tamara Kalinić je magistar farmacije i modna blogerka. Sa tri godine izbegla je iz Sarajeva u Novi Sad, gde je provela detinjstvo i tinejdžerske dane. Danas ima 32 godine i ozbiljnu kompaniju, koju je izgradila oko svog modnog bloga “Glam and Glitter”, više 1.2 miliona pratilaca na Instagramu i svakodnevne ponude vodećih svetskih brendova. Pre dve godine dospela je naTajmsovu listu "Top 100 influesera". Ima više od 50 miliona pregleda na jutjubu.

Zorannah (Zorana Jovanović)

Zarada na godišnjem nivou (prosek): oko 270.000 evra

Pratioci: 276.000

Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, je najpopularnija modna blogerka na Balkanu. Rođena je 10. maja 1990. godine u Beogradu. Njen fakultet je organizovao posetu Milanu i Fashion week-u, a Zorana je veče pred put započela sa blogovanjem kako bi imala svoj "dnevnik" autfita. Blog je nazvala "Zorannah’s fashion corner" po uzoru na američko ime Hannah koje joj je omiljeno. U početku je blogovala jednom u 10 dana, ali posetioci su ubrzo od nje tražili da redovnije objavljuje postove. U jesen iste godine je otišla u SAD gde se zadržala 4 meseca, a blogovala je na svaka 3 dana. 19. februara 2012. godine je osnovala jutjub kanal, a naziv prvog videa bio je: "Zorannah’s fashion corner first B day".

Autor: P.R.