BOLNO PRIZNANJE RADE MANOJLOVIĆ Ovako je izgledala moj najtužniji doček, moja prva Nova godina bez mame

Pevačica Rada Manojlović rano je ostala bez majke, koja je preminula usled teške bolesti, a kako vreme odmiče, bol je sve veća.

U životu folk pevačice od tog trenutka više ništa nije isto, a nikada neće zaboraviti doček Nove godine, koji je za nju bio najtuži.

Najtužnija mi je bila 2005. zato što je to bila prva Nova godina bez mame. To mi je bio početak i kraj svakog smisla, veselja i radovanja nekim Novim godinama. Tako da, možda i zbog toga nemam neki poseban osećaj radosti. Nemam više godine kojima se posebno radujem. S druge strane, život ide dalje - kaže Rada, a na pitanje da li joj ta sećanja posebno naviru tokom praznika, kaže:

- Ne razmišljam o tome. Ja sam robot suzdržan od emocija. Jer sam jako emotivna i kada bih sebe pustila da razmišljam o tome, plakala bih danonoćno. Znam kakva sam kada me savladaju sećanja, misli i zato sam nekako naučila da to ne radim sebi. Dobra strana toga je što u životu onda funkcionišeš normalno, nisi svakog dana tužan, međutim, to ima i svoju lošu stranu, a to je skupljanje sve te tuge. Ona mora nekada da se skupi i izađe. Nekad moraš da se isplačeš, a ja to sebi ne dozvoljavam. Ne sećam se kad sam zaplakala, godinama! Ali, to nije dobro jer osećam kako me srce boli... Samo me plaši da se jednog dana to ne odrazi na moje zdravlje.

