Ana Nikolić TRAŽI NOVU LJUBAV! Evo kakav muškarac može da je OSVOJI: U životu sam jurila samo... Spomenula i brak sa Rastom!

Samo jedno joj je bitno!

Pevačica Ana Nikolić otkrila je kakav muškarac može da je osvoji i šta ona misli o ljubavi.

- Nažalost ja sam u svom životu jurila samo ljubav i emocije, a karijera mi se dešavala neovisno od toga. Mada su mediji skrojili malo lošiju sliku o meni. Nije da nisam davala povoda svojim nekim izborima partnera i tako dalje, ali na kraju sve dođe na svoje. Jer ja se nisam udala za princa od Belvedere ili milionera, već za čoveka koga sam volela - istakla je pevačica.

Pevačica je otkrila kakvog novog muškarca želi i kakav će moći da je osvoji.

- Stavom, karakterom i smislom za humor. Sve ono što Stefan i poseduje. Tako je i nastao album Indigo jer smo mnogo slični. Naravno ne želim od budućeg partnera da ima isti karakter, ali mora da ima tu energiju. Suštinski bitni životni partneri se dešavaju na nesvesnom nivou i iz senke. Naravno osvojiće me načinom kako me gleda, bukvalno mora da me gleda kao u televizor jer je to meni najvažnija stvar - rekla je pevačica.

Pevačica je dodala da joj nije bitno čime se taj neko bavi samo da ga voli.

- Apsolutno nije bitno čime se taj neko bavi. Jeste, lepše je plakati u mercedesu nego u fići, ali je bolje ne plakati uopšte.

Autor: M.K.