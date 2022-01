POTRESNA PRIČA! Ana Nikolić otkrila koji nadimak joj je dala Marina Tucaković, a odnosi se na TRAGEDIJU!

Pevačica je otkrila i kako je saznala Marininu bolest.

Ana Nikolić, poznata pop pevačica otkrila je sve o svom prisnom odnosu sa Marinom Tucaković. Pevačica je istakla koliku je odgovornost imala za pesmu "Mišo" i otkrila na koji je način nadarena što se tiče muzike.

- Bila je velika odgovornost, otpevati pesmu nakon svega što se dogodilo sa njom, ali ona je mene zvala kao i ja nju Mišo i tako je to ostalo. Iskreno nisam imala snage da odem da radim bilo šta. Potom je Romario uradio tu melodiju i samo mi je stigao tekst. Bila je odgovornost velika, ali mi je jako lako išla - rekla je pevačica.

- Neke pesme nisam htela da pevam, ali me je Marina nagovorila. Umem da prepoznam ono što je dobro. Nikad u životu nisam pisala tekstove, ako ne zapamtim u trenutku iz prvog, drugog puta nije mi bila dobra. Nikad nisam imala zapisan tekst, uvek sam ga imala u glavi jer ga osećam tako - istakla je pevačica.

Pevačica je otkrila kako je saznala bolest Marine i kako je saznala za njenu popularnu pesmu "Perspektive".

- Mahinalno mi nekad krene ruka ka telefonu, da joj se javim. Ja i dalje ne prihvatam da je to stvarno. Nisam ni mogla da odem na sahranu. Imali smo jedan tako prisan odnos. Ja sam druga osoba koja je saznala da je ona na onkologiji, Ceca je ta koja me je pozvala i obavestila me. Ja sam znala za dijagnozu još tada, ali nisam mogla to da prihvatim. Recimo pesma "Perspektive" koju je ona pisala u tom periodu kada je već bila svesna da umire. Išla sam za Skoplje sa Laćom taj dan kada sam dobila taj tekst. Kada smo ga pročitali suze smo ronili. Možda ta pesma ima najveću težinu. Ono što ljudi ne znaju ta pesma je bila odgovor na "Adio amore" koju je Laća pisao - rekla je pevačica.

Autor: M.K.