SVE TRI URAGANKE ĆE SE UDATI ISTOG DANA! Pevačice ove godine prave SVADBU, a ovo su svi detalji!

Najavile veselje!

Devojke iz grupe “Hurricane“ Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić, otkrivaju da im je velika želja da se tokom 2022. godine udaju i naprave zajedničku svadbu.

- Ivana, Ksenija i ja želimo da se udamo u 2022. godini. Napravićemo svadbu u isto vreme. To bi bio spektakl. Zamislite kako bi izgledale sve te zvanice na jednom mestu. Koliko bismo gostiju imale, mogle bismo lagano da ih sve pozovemo da dođu u Arenu i tu napravimo svadbu i koncert u isto vreme. Ali svi moraju da donesu poklone, posebno koverte. Pored svadbe, želja nam je i koncert u Areni - govori Sanja Vučić, dok Ksenija napominje kako je već četiri godine u skladnoj vezi sa Nikolom Todorovićem i da nema mesta nagađanju da je u isto vreme bila sa glumcem Pavlom Mensurom.

- Kod mene se ništa nije promenilo, ja sam sa istim partnerom Nikolom već četiri godine od kad sam započela ovaj projekat sa devojkama. Pavla Mensura znam i moji roditelji su dobri sa njegovim roditeljima, možda su nas zato i sve vreme povezivali u medijima. Imam dobro mišljenje o njemu, ali između nas ništa nije bilo. Pavle je jedan od najboljih mladih glumaca u Srbiji - poručuje Ksenija, dok Ivana Nikolić ne želi da prizna vezu sa košarkašem “Crvene Zvezde“ Majk Cribesom.

- Gde mi je sad momak? Gde mi je taj muškarac? Neka nekad dođe taj muškarac da me podrži kada imam bitan događaj. Sportski sam tip i ranije sam išla na utakmice. Nemam ništa sa Majkom Cirbesom i pobedom Crvene zvezde. Čestitala sam na pobedi i podržala momke. To je to što se tiče priča da smo u vezi Majk i ja - kroz šalu izjavljuje Ivana.

Sanju Vučić su u poslednje vreme povezivali sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom.

- Nemanja Gudelj i ja smo bliski, ali nismo u vezi. Komentarišemo jedno drugome slike, lajkujemo se međusobno, ali mi svi iz grupe zajedno volimo porodicu Gudelj. Pre neki dan sam pročitala i da me je smuvao milioner. Kako sad to? Ja sam žena iz posla, ne trebaju mi vile i milioni. Ja sam žena biznismenka i mogu da budem svoj milioner u dinarima - kaže Vučićeva i otkriva da li devojke međusobno rešavaju ljubavne probleme.

- Mi smo konstantno zajedno, stalno radimo, provodimo vreme jedna sa drugom i naravno da znamo sve o našim ljubavima. Međusobno se podržavamo, dajemo jedna drugoj odlične savete - ističe pevačica.

Ksenija tvrdi da Sanja daje najbolje ljubavne savete:

- Sanja je najstarija među nama, okrutna je i zrela. I njeni savetu uvek upale kod muškaraca. Okrenutna je kada me savetuje.

NE SPAVAMO PO 30 SATI

Devojke ističu da spavaju malo kako bi stigle da završe sve obaveze.

- Ne stižemo da odomorimo. Tokom jednog vikenda smo vezale da 30 sati ne spavamo. Tada nas uhvati velika nervoza, svašta se dešava, ali o tome nećemo javno (smeh). Šta god da nam daš da u tom trenutku jedemo, sve ćemo pojesti od gladi i nervoze. Sva sreća nas tri se poznajemo dobro i onda znamo kako jedna drugu da smirimo.

EVROVIZIJA NAS JE VINULA U ZVEZDE

Ksenije ističe da ih je predstavljanje Srbije na muzičkom takmičnju učinilo dodatno popularnim:

- Najveći izazov tokom godine je bila Evrozivija. Popularnost posle Evrovizije je još veća i to je činjenica. Sve kad se sabere, Evrovizija nas je vinula u zvezde. Radimo, nastupamo, svuda smo tražene. Mi ne stajemo.

Autor: M.K.