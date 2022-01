NAKON NAVODA DA JE MAJA ZAVRŠILA NA PSIHIJATRIJI, ZA PINK.RS SE OGLASILI TAKI I MARINKOVIĆEVA: Evo gde se nalaze i sa kim su! Priložili i DOKAZ! (FOTO)

Besni!

Nakon što je u pojedinim domaćim medijima kao bomba odjeknula vest da je Maja Marinković hitno primljena u psihijatrijsku ustanovu i da je na lekovima, te da je lomila po stanu i rušila sve pred sobom, za Pink.rs oglasili su se ona i njen otac Radomir Taki Marinković.

Oni su demantovali ove navode, a kako su otkrili trenutno su zajedno u stanu i vreme provode sa kumovima i prijateljima.

- To su sve budalaštine! To nema veze sa mozgom. Maja je dobro, zajedno smo u stanu, uživamo sa kumovima i prijateljima! Mogu da kažem da ću spremiti tužbe za sve one koji prenose netačne informacije da je Maja završila na psihijatriji i da je na lekovima. Ništa od toga nije istina! Sve je u najboljem redu - poručili su Maja i Taki za Pink.rs i priložili zajedničku fotografiju na kojoj ih vidimo dobro raspoložene i nasmejane, a sa njima je i pas bivše zadrugarke.

Autor: M.K.