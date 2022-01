ISTORIJA SE PONAVLJA! 'Cedevita' opet na starom mestu, Miki pesmom poželeo DOBRODOŠLICU Dalili i Caru u izolaciju! Sevale varnice u Beloj kući!

Turbulentna noć!

Na samom startu sinoćnje emisije Izbor potrčka, voditelj Milan Milošević je sa zadrugarima komentarisao posete najbližih koje su se desile za Novu godinu. Prva i glavna tema bila je susret porodice Dragojević posle nekoliko godina.

Naime, Dejanu su u posetu došli majka Biljana, otac Goran i brat David. Milan je zadrugarima opisao koliko je preko malih ekrana taj susret bio emotivan, pogotovo deo gde se David i Dejan drže za ruke i ne puštaju.

Milan je potom podigao Dalilu da prokomentariše sve to, ali je ona rekla da je sve to razumljivo jer se dugo nisu videli, ali takođe je morala da se ogradi da ona nije kriva za njihovo neviđanje, već da je to bila Dejanova odluka.

Nakon toga je Dejan ustao i otkrio da su mu se vratile sve uspomene na period kada je bio u normalnim odnosima sa porodicom i priznao da je shvatio da je pogrešio.

Drago mi je što sam ih video, što su tu, što mogu da računam na nekog. David je rekao: "Štagod da ti treba, tu sam za pola sata". Ja sam se saživeo sa jednom osobom, mislio sam da mi niko u životu ne treba, a onda se desilo ono sve. Tek sam tad shvati šta gubim, šta imam, šta sam pustio i šta sam dopustio. Sebe negde krivim, moglo je sve da se niveliše, ali luda glava... Tad sam mislio da sam najpametniji... - govorio je Dejan

Bude mi žao, majka, nekako je ostarila, promenila se... Vraćao sam film, koliko se borila za mene i kroz školu, milion puta se zalagala i ja joj okrenuo leđa... Bilo mi je drago kad su došli i ona i ćale... Čuo sam da preživljavaju pakao. Ovaj prostor, zaboravio sam da pitam i sve što sam hteo da pitam... Ja ovde ne mogu drugačije, ne mogu da izbegavam neke stvari. Da su oni bili u nekim trenucima tu, ne bi se neke stvari desile. Bilo mi je drago što sam ih video, bilo mi je žao što mamu nisam hteo da pitam šta sam hteo, bilo me je sramota da je pogledam... Jedino koga sam mogao da gledam je David. Nisam ni ćaleta mogao da pogledam. Sve se prebrzo desilo, bolele su me razne situacije. Sad sam se setio što je Jovana pročitala onu: "Dalila oprašta Dejanu što ga je prevarila". Shvatam ovo kao novi početak za porodicu, ali opet sam ovde, gubi se svest, kao kroz maglu vidim to... Bilo mi je žao što idu... U grudima sam imao neki osećaj, koji ne mogu ni da opišem... Ja sam sa kevom uvek bio kao drug, uvek me je vadila i štitila, bila na mojoj strani. Kao da sam zaboravio sve te stvari. I onda kada me vidi šta se dešava, nije im svejedno. To sam i Dalili rekao. Ja ih volim. Nisam im okrenuo leđa, bio sam u stanju da idem da im rešavam probleme, bilo mi je žao kad se giros zatvorio... Ali desio se taj razlaz, sami sebe smo raskantali. Hoću dati drugu šansu, čim izađem, to će se rešavati... Okrenuo sam se da vidim da li je Dalila tu... Kroz tih pet godina nisam postao ni narkoman, ni alkoholičar - dodao je Dragojević.

Filip Car je takođe dobio reč da komentariše, a on je nakon toga ušao u sukob da Dalilom, gde su jedno drugom prebacili sve uvrede koje us izrečene.

Nakon toga Car je komentarisao poruku koju je dobio od porodice i majke, a ticala se Maje Marinković. On je tom prilikom rekao da je obećao majci da neće biti sa Majom ako uđe u rijaliti jer je ona znala kakve su sukobe imali Maja i Janjuš, a nije želela to da sluša i gleda od svog sina.

Naredna poseta koja je komentarisana, je poseta oca Nikole Grujića Gruje koji je sinu poručio da se skloni od Milane Šarac Mime, ali je Gruja to odbio. On je kao izgovor rekao da se spremaju za Zadrugoviziju, a nakon toga iskulirao razgovor koji je trebao da obavi sa njom. Gruja je sve vreme govorio kako ne zna kako da se izbori sa emocijama koje ima prema Mimi.

Usledio je Izbor potrčka. Ovonedeljni vođa, kojeg su sami zadrugari izabrali, Stefan Karić za razliku od ranijih vođa nije hteo da se igra, nego je odmah podigao Dalilu i Cara i posalo ih u izolaciju, rekavši im da moraju da reše sve što imaju tamo..

Dalila se odmah pobunila jer je šalju po ko zna koji put u izolaciju, ali niko tome nije dao na znaačaju sem Cara koji se malo sukobio sa njom.

Nakon toga Karić je izabrao omiljenu osobu i to je bio Krle, koji je priznao da je to i očekivao.

Usledio je Pretres nedelje. Prva tema koja se povela bila je ljubavni odnosi Mensura Ajdarpašića sa Milicom Veselinović i Anom Jovanović.

Tokom komentarisanja odnosa sa Milicom, ona je po ko zna koji put uhvaćena u laži, pa je čak i burno reagovala.

Nakon toga, Menusr je otkio razlog zbog kog se distancirao od odnosa sa Anom. Naime, Nakon što mu je Mina rekla da je sedela sa njom van rijalitija, njemu je to bila prekretnica, pa je odlučio da se povuče.

Usledila je brutalna rapsrava Ana i Menusra. Mlada zadruagrka ne dozvoljava da nju koriste za svađe, pa je tom prilikom brutalno odbrusila Mesnuru koji su branio sve vreme.

Jovanovioćeva mu je stavila do znanja da se upropastio i ukanalio sa vezom koju je imao sa Milicom, i da ga niko neće oprati od toga.

Usledilo je komentarisanje reprize dočeka Nove godine. Naime, Milan je zadrugariima saopštio da je Sandra Rešić pobedila po glasovima publike i to ubedljivo, a da je Gruja podbacio. Sa glasovima publike se složila većina zadrugara, a pogotovo Marko Janjušević Janjuš:

Ja sam neko ko je na muziku dao para više nego što je Gruja zaradio, a on mi ne bi ni dinar izvukao. Ne znamo čoveka, ja ga nikada nisam u životu čuo. On po meni, ne može nigde da peva. On peva i gleda u Mimu, da bi nju oduševio. Jako je teško posle Zorice Marković da praviš lošu atmosferu. On je Sandru Čaprić zvao u tri sata da peva - rekao je košarkaš.

Ako se očekivalo od mene da se penjem po stolovima, okej, može da skače ko kako hoće. Ja sam bio na nekih 50-60% sebe, zbog privatnih razloga. Dan pre sam dobio video poruku. Ne mogu posle takvih dešavanja da izađem i pokidam - rekao je Gruja.

Voditelj je dao reč Jovani Tomić Matoroj da prokomentariše pevački obračun:

Moram da demantujem Gruju, on je rekao da ne otima mikrofon, a na rođendanu su on i Peki otimali. Ja smam se bila naljutila na njega. Svi koji ste tada pevali, bila je muzika, a vi ste se našli pametni i poručivali pesme. Čaprićku razumem, ti si oduvala sa harizmom, a Bog otac nemoće da te digne ovde. Gruja ima problem Mima, nije tati mogao da kaže. Gruja peva, a Mima u transu... Mi smo vrištali od smeha. Njih dvoje su se mnogo utripovali. Gruju sam gotivila, a postao je jedan od najogavnijih likova u kući. Ja razumem da je on u konfuziji, ali onda ne predstavljaš tati priču kako ćeš da pokidaš, a imaš volju samo da krkaš i gledaš gde je Mima - govorila je Matora.

Sandra Čaprić je čestitala Rešićevoj na pobedi, a onda priznala da nije zadovoljna svojim nastupom.

Sa druge strane Rešićeva je pohvalila koleginicu i rekla da je razume da joj nije dan, i pomenula Čaprićkin nastup prošle godine uz koji su svi zadruagri igrali, a onda objasnila Gruji da nema izgovor što jje podbacio sa pevanjem, jer svi pevači retko kada pevaju sa svojim bendom.

Deniz Dejm i Stefan Mihić otkrili su kako je došlo do njihovog intimnog čina pa svim stavili do znanja da su baš uživali u tome.

Usledilo je komentarisanje Zadrugovizijie. Mensur i Mateja Matijević su otkrili da im većina zadruagra nije čestitala na pobedi, a onda je Lepi Mića ustao i rekao ko je bio ljuboromran na pobedu ovih zadruagra.

Marko Osmakčić je otkrio da mu je nerealno da su on i Zola dobili samo 6 poena, jer smatra da im je nastup bio mnogo bolji od Mensurovog koji je zaboravio tekst. On je potom ušao u sukob sa Matorom koju je čak i vređao zbog haljine koju je nosila na nastupu.

Kako bi se tenzija smirila, Milan Miloševičć je zamolio Zolu i Marka da zapeovaju pesmu sa kojom su nastupili na Zadrugoviziji, što su oni i uradili.

Nakon emisije, Car i Dalila su se našli oči u oči u pušionici gde je Car rekao bivšoj devojci da "previše peni" na njega, što je ona negirala, i rekla mu da je ostavi na miru.

Dalila je sebi namestila dušeke u izolaciji i krenula da se istušira kada je Car sa Luksom ušao u izolaciju i uzeo joj jedan dušek.

Dalila se uputila ka izolaciji nakon što je obavila svoju rutinu pred spavanje. Čim je ušla u izolaciju, ugledala je šta je Car uradio, tj. kako je premestio dušek kod njega, pa je ona odmah vratila sve na staro.

Kada je Car došao u izolaciju, video je da je Dalila uzela dušek i njih dvoje su ušli u sukob koji je trajao jako dugo, a u jednom momentu je Miki dobacio iz rehabilitacije da su svi tu ako nekada.

Turbulentan odnos ovo dvoje zadrugara intrigira javnost, a da li će im izolacija pomoći da srede svoje odnos, ostaje nam da saznamo.

Danas nas na progaramu Zadruge očekuje ulazak Gordane DŽehverović, a šta će se sve dešavati pratite na TV Pink i na portalu Pink.rs.

Autor: N.B.