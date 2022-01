Konačno se skrasili!

Javnost je mesecima brujala o odnosu bivših učesnika rijalitija "Zadruga", pevačici Nadeždi Biljić i bivšem manekenu Tomi Paniću, a on otkriva da zajedno odgajaju sina Longa i žive u njegovoj kući u Svilajncu.

- Nadežda, Longo i ja živimo u Svilajncu. Od kuće u kojoj smo živeli u Valjevu smo odustali, hteli smo da je kupimo, ali ti ljudi nisu ispali korektni prema meni. Kuća u kojoj smo sada je moja rodna kuća, stvarno nam je super. Koristimo vreme kad se bebac odmara da se i mi odmorimo, odlično smo se snašli, sve smo se uhodali. Sve to ide s vremenom, oboje smo posvećeni sinu. Nemamo podelu oko obaveza, sve radimo zajedno. Neki put ga ja okupam, neki put ona, ko kad ima vremena, sve je stvar našeg dogovora. Uživamo da brinemo o Longu - kaže Toma i otkriva na koga naslednik liči.

- Mislim da se pomešao skroz. Baš kao i ja, pokupio sam i od majke i od oca. Jedno vreme deluje da je isti Nadežda, pa opet mislimo da liči na mene, zavisi od perioda. Nije on imao neki ozbiljan zdravstveni problem, kako smo mi mislili, da je neizlečiv ili bilo šta slično. Taj problem se javlja kod velikog broja prevremeno rođenih beba, kako odrasta, to se samo od sebe sredi. Imao je problem s jelom, a sad jede sve. Od junetine i teletine do piletine, ma sve. Sad je, hvala bogu, super. Malo kaska za generacijom, ali to je zbog prevremenog rođenja. Međutim, kad smo ga vodili kod doktora, prestravili smo se. Napričali su nam sve i svašta, da će ne znam ni ja šta da bude. Nismo mogli da dođemo sebi. A evo ga danas.

Toma je jednom prilikom otkrio i da ima sina u Kini, a kako nam kaže, ni nakon napuštanja "Zadruge" ga nije video.

- Sina koji je u Kini nisam video, uopšte nisam imao priliku već godinama da odem. Bitno je da je živ i zdrav, to mi je na prvom mestu. U mladosti sam mnogo više putovao, tako sam i upoznao njegovu majku, ali i prijatelja u Kini. Probao sam preko tog prijatelja nešto da saznam o sinu, ali se on odselio, pa sad nemam priliku. Ali nadam se da ću jednog dana otići, pa ću naći sina - priča bivši zadrugar i otkriva dalje planove.

- Imamo u planu Nadežda da odradi nekoliko pesama, jednu već radimo u studiju, čekamo da se neke kockice poklope. Bazirani smo na Nadeždu i njenu karijeru, da se to iznese na pravi način, kako ona i zaslužuje. Maksimalno sam se posvetio porodici... Svi mi kažu: "Šteta bi bilo da Nadežda ne snima“, ali sve je tako skupo... Nekoliko desetina hiljada evra za nekoliko pesama, to je ozbiljna suma. Ko danas zarađuje toliki novac, pritom moraš i da živiš i ostavljaš sa strane. Trudim se što se nje tiče. Želim i da joj poklonim jednu pesmu za rođendan. Samo sve da nam se sklopi. Imamo dete, ne mogu više da se kockam s nekim stvarima. Nismo Nadežda i ja više sami, momak i devojka samo. To je prošlo vreme. Sad ozbiljnije razmišljamo - zaključuje Toma.

Autor: P.R.