OVAKO IZGLEDA BOŽIĆ U CECINOM DOMU: Sestra Lidija zadužena za gozbu, a razmenjuju i POKLONE!

Poštuju tradiciju i uživaju u tome!

Kada osvane Božićno jutro, u domu Svetlane Cece Ražnatović je prava radost. To je dan koji je rezervisan za porodicu i tradiciju, koji će kao i do sada provesti sa najmilijima.

- Mi zaista to poštujemo. Ja nikada ne radim na velike praznike, to ostavim za porodične trenutke, dobar ručak i večeru, kako se dogovorimo, a uglavnom bude oba (smeh). Njabitnije je da se mi dobro provedemo - rekla je Ceca.

U skladu sa prazničnom atmosferom, nezaobilazan je i momenat razmene poklona koji kod pevačice budi posebnu radost.

- Sve je po običajima i po redosledu. Neki i posle pričesti kada se vratimo iz hrama otvaraju poklone, a neki se uspavaju pa i sačekaju jutro. Stvar je u pažnji, nije u vrednosti poklona. Ono što se meni najviše sviđa kupim sebi da ne bi neko lutao (smeh). Stvar je u pažnji, nije bitno koliko je materijalno vredan. Stvar je da se počastimo, veselimo , nekad tu bude duhovitih poklona i šala primerenih za praznik. To je dobar oblik porodične zabave i atmosfere- objasnila je ona.

Nakon posta, za Božić svi vole da uživaju u hrani, a pripremu praznične trpeze je prepustila onima koji se u kuhinji bolje snalaze od nje.

- Moja sestra je zadužena za sve to. Ja se tu mnogo ne mešam, jer ono što ne znate prepustite onima koji to znaju. Nije to teško naučiti, nego kada to neko bolje zna ja se poklonim, kažem svaka čast i hvala i srećna sam zbog toga - iskrena je bila Ceca.

Na pitanje šta priželjkuje u ovoj godini, pevačica odgovara.

- Ne čekam ja praznik da zaželim želju. Ja imam ritam, tokom cele godine imam po neku želju ili cilj da poželim da ostvarim - otkrila je Ceca.

Autor: M.M.