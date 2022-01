NIKAD NE BIH PREŠLA PREKO PREVARE: Folk pevačica uhvatila dečka u preljubi, i to sa NJOM! ISPLIVALE INTIMNE PORUKE, USLEDIO SKANDAL!

Ovo nikad ne bi oprostila!

Pevačica Aleksandra Bursać pre nekoliko godina prošla je kroz težak period, kada ju je tadašnji dečko Zoran Uglješić prevario sa Anđelom Vešticom, a sada je priznala da nikada ne bi prešla preko prevare.

- Svi to znaju, javno je to bilo. Dopisivanje je za mene isto prevara, nikad ne bih prešla preko prevare - rekla je pevačica.

Frizer Stevan Radivojević koji je takođe bio gost emisije rekao je da se divi Aleksandri.

- Ja se divim Aleksandri, ja bih možda i oprostio. Aleksandra je divna osoba - rekao je Stevan i dodao da je možda i razume.

- Mada, znam koliko se i ona daje, koliko je dobra. Ima svoj stan, svoj auto, šta to njoj treba - rekao je on.

Podsetimo, kada ju je bivši dečko Zoran prevario, Aleksandra Bursać je otvoreno govorila o tome.

- Jako sam emotivna, to je tačno. Taj period mi je bio težak, ali nekako sam to prosto pevazišla. Zato što sam se jako razočarala i valjda od svog tog šoka u datom momentu sve me je prošlo. Ne mogu da kažem kao da ga nisam ni volela, ali zaista je mene to prošlo jako brzo. Kao da sam utrnula - rekla je Aleksandra Bursać jednom prilikom u jednoj emisiji.

