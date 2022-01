MOLIO SE DVA DANA: Nikola Rokvić i Bojana neprestano su se SVAĐALI, bili pred RAZVODOM, a onda ih je ovo spojilo!

Razmišljao čak i da se zamonaši!

Nikola Rokvić, koji je nedavno ostao bez oca, velikog pevača Marinka Rokvića, otvorio je duši i priznao da je utehu našao u veri.

Kako je ispričao, on je čak u jednom trenutku u životu razmišljao i da se zamonaši, u čemu ga je čak i podržavala. Koliko je posvećen veri, i koliko mu vera vraća, osetio je na svojoj koži, kada su Bojana i on razmišljali i da se razvedu.

- Mi smo pet godina živeli na relaciji Srbija-Amerika. Trpi moj posao ovde, njen tamo, pa se dešavaju svađe u vezi. Rekli smo u jednom trenutku da ćemo da se raziđemo. Teško mi je bilo, a mučili smo se mnogo. Tada mi se opet javio taj osećaj lepote. Posle sam shvatio da je to blagodat. Unutrašnji glas mi je rekao da nastavim da čitam "Novi zavet". Otvorio sam jevanđelje po Luki, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Beogradu. Našao sam je na Centralnom groblju. Tamo odlazim i tu je i riza Svete Petke. Dva petka sam išao da pevam s ljudima u crkvi. Molio sam se ispred rize Svete Petke i Svetog Jovana da bog spoji mene i Bojanu, da nemamo više tu razdaljinu. Ne znam zašto sam tada rekao: "Bože, voleo bih da je Bojana trudna, da se skućimo na jednom mestu i da se ne razdvajamo više". Rekao sam u jednom trenutku da Bog postoji samo ako je Bojana trudna. Ona posle dolazi iz Amerike i daje mi poklon. Dok sam uzimao, ispod poklona mi je dala u ruku i test na trudnoću. Tad sam se šokirao! Nisam mogao reč da izgovorim. Dakle, Bog postoji i, s druge strane, ostvarila mi se ta velika želja. Posle nekoliko dana Bojana mi kaže da je sanjala ženu u crnom, da je prišla da joj kaže da se ne brine i da će sve biti u redu. Rekao sam joj tada da je to bila Sveta Petka. Leona nam se posle rodila na dan Svete Petke Trnove, a krštena je na dan Svete Petke Srpske - ispričao je on u jednoj emisiji.

Autor: M.K.