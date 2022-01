Nikolija prvi put o svom ocu i najtužnijem životnom trenutku: Samo sam želela da mama i tata BUDU ZAJEDNO

Evo u kakvom je odnosu sa ocem Vladom Jovanovićem.

O odnosu Nikolije Jovanović i njene majke Vesne Zmijanac mnogo se u javnosti zna, ali ne i o pevačicinom odnosu sa ocem Vladom Jovanovićem, koji nije prisutan u medijima. Nikolija kaže da je oduvek poštovala njegovu odluku da se medijski ne eksponira.

- U savršenim sam odnosima i sa majkom i sa ocem. Tata nikada nije želeo medijski da se eksponira i mi tu odluku poštujemo. Situacije u kojima se oslanjam na oca? Pa na iste kao i na majku. Oslanjam se na to što me vole i što ih volim, to je sva podrška koja mi treba od njih. Kada ste mlađi, kada ste dete, mama i tata su vam sve na svetu i oni su bili stub na koji sam se ja oslanjala kroz život, ali sada imam Relju i svoju decu i odrasla sam i od njih primam i dajem im svu svoju ljubav - kaže Nikolija, koja prednost uvek daje duhovnom naspram materijalnog jer, kako kaže, kao mala imala je sve, ali ne i ono što je jedino želela.

- Mislim da svako ljudsko biće zaslužuje da ima krov nad glavom, topli dom i hranu i da svako ko hoće može svoj prostor da drži čistim, urednim i da napravi protok neke dobre energije. To nema veze sa luksuzom, već sa tim kako se neko odnosi prema stvarima. Šta je sad luksuz? Kada sam se rodila, ničega mi nije manjkalo materijalno, ni od strane majke, ni od strane oca, ali oni su bili razvedeni i ja sam kao dete uvek imala dve spavaće sobe, dva radna stola, dva ormana, sve duplo. Kao mala sam maštala da imam samo jednu sobu, jedan orman, radni sto. To izobilje me je uvek rastuživalo, jer sam ja htela da budu zajedno. Sada svojim najvećim luksuzom smatram to što je moja porodica na okupu i što smo živi, zdravi, puni ljubavi i što deca odrastaju uz mene i Relju. To je nešto što po mom mišljenju ne može da se kupi novcem i nema veze sa profesijom.

Autor: pink.rs