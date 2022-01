PRVI BOŽIĆ BEZ PORODICE: Filip Đukić za Pink.rs otkrio da je ZARAŽEN KORONOM, praznike provodi u izolaciji!

Danas svi pravoslavni vernici proslavljaju Božić! Voditelj Filip Đukić je sam nama podelio svoje praznične trenutke i otkrio da je ovo prva godina u njegovom životu da ovaj praznik ne slavi sa porodicom, a da pritom ne boravi u rijalitiju.

Voditelj RED-a Filip Đukić se prvo osvrnuo na godinu koja je za nama i ispričao nam na šta je najviše ponosan, a potom i otkrio kako provodi ove praznične dane.

- Filip je na kraju svake godine dete u dušu, svake godine ću pokušavati da se usavršim u sferama života u kojima želim. Sada je to voditeljstvo, 2021-u sam posvetio usavršavanju na tom polju, učio sam od svojim kolega koji su već tuže vreme u tim vodama. Tu je naravno i tetoviranju kao moja prva ljubav, a što se tiče ljubavnih veza takođe sam stekao dosta iskustva i po svemu sudeću 2022-a bi trebala da bude jako dobra godina. Baziraću se na posao i karijeru – voditeljstvo i tetoviranje. A kao najlepši trenutak prošle godine ću izdvojiti rođendan koji sam slavio uživo u emisiji. Podrška, prijatelji, kolege, svi su se organizovali i to mi je definitivno najlepši trenutak iz 2021. čak sam i zaplakao, a u jednom trenutku sam se zapitao da li ja zaslužujem sve to. Bilo je mnogo lepo.

- Jučerašnji Badnji dan kao i današnji Božić provodim sam u stanu, u izolaciji sam, dobio sam koronu pre par dana i nisam u mogućnosti da odem kod roditelja, ne mogu da verujem da mi se to baš sada desilo. Za 33 godine mi se to nikada nije desilo. Jedino kada sam bio u rijalitiju onda nisam slavio sa mojima naravno, ali ovo je prva godina da sam sprečen zbog ovog razloga i baš mi je žao što nisam sa njima za praznik.

- Kad sam bio dete, uvek nam je bilo fenomenalno i kada ja budem imao porodicu probaću da to prenesem na njih, da i moja deca to pamte jer detinjstvo je bezbrižno, pogotovo kada je reč o praznicima koji treba da se obeleže u krugu porodice jer se tada stvaraju uspomene za ceo život. Posle kada odrastemo stvari se menjaju, ali to je život...

