MUK I NEVERICA U MAGAZINU IN! Goca Tržan prekinula voditeljku, pa pitanjem unela totalnu pometnju u studiju: Sanja, kako to misliš...?! (VIDEO)

U subotu 8. januara u 17h na programu TV Pink je novo, praznično izdanje emisije "Magazin in"!

Autorka i voditeljka Sanja Marinković ugostila je popularne ličnosti s domaće javne scene - pevačice Editu Aradinović, Milicu Todorović i Gocu Tržan, pevače Sašu Matića i Stevana Anđelkovića, glumca Sašu Joksimovića i novinara Vanju Bulića.

Gosti su Sanji, kao i obično, otvorili dušu i u studiju "Magazina in" se ogolili "do koske" - govorili su o svom privatnom životu, izborima, strahovima, pa tako i partnerskim odnosima. Pevačica Goca Tržan svojim odgovorom na Sanjino pitanje u vezi sa njenim suprugom Rašom Novakovićem nasmejalo je sve u studiju.

- Goco, kad ti nije do seksa, šta mu spremaš?

- Kako to misliš kad mi nije do seksa?! - mrtva ozbiljna uzvratila je pitanje Goca, čime je do suza nasmejala sve u studiju.

Čeka vas prava praznična atmosfera i priča uz koju ćete uživati - ne propustite "Magazin in" sutra u 17h na TV Pink!

Autor: D.T.