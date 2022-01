Prava retkost!

Pevačica Jana Todorović objavila je fotografiju svoje sestre koju niko dosad nije video.

Naime, Jana je sestru Danijelu objavila na društvene mreže, a mnogi su komentarisali kako liče, osim što pevačica ima dužu i crnu kosu.

- Na ovaj poseban dan jedno što želim je da mi budeš jaka kao stena. Voli te sestra najviše na svetu - napisala je Jana na društvenoj mreži Instagram.

Podsetimo, Jana je jednom prilikom pričala šta joj je najbitnije i kako je upoznala svog supruga Ivana.

- Ja nisam bila za album, htela sam da budem s njim, da imamo decu, a on je rekao: 'Ne. Ti ćeš da snimiš album.' Možda njegovi nisu bili za na početku. Plakala sam kad me zaprosio, moji su videli da je to to, jedva su čekali da mene prebrinu, da se ne vraćam, sve su polomili po kući, bilo je veselje i slavlje. Svadba je bila mnogo kasnije, taj papir ništa ne znači, toliko smo godina tu gde jesmo - pričala je jednom prilikom.

Autor: P.R.