NAJSKUPLJI MUZIČKI STUDIO! Mladi treper stvara muziku u 200 kvadrata, a od luksuza boli glava!

Mladi treper Seen zaintrigirao je javnost visokobudžetnim spotom za pesmu “Sve mi ide” nakon čije premijere se mnogo diskutovalo o brilijantskim ogrlicama i narukvicama koje su korišćene kao rekviziti u ekranizaciji ove numere s obzirom na to da Seen nije želeo da originali budu zamenjeni replikama.

Pevač koji živi u Švajcarskoj nije od onih koji štede novac, uprkos činjenici da je na početku karijere, pa je iz ljubavi prema muzici, ali i spostvenog hira napravio muzički studio kojim retko ko može da se pohvali. Preko 200 kvadrata luksuzno opremljenog prostora ostavlja bez daha, a on stvara muziku kako za sebe tako i za kolege.

- Važno mi je da muziku stvaram sa najboljom opremom, a kako u studiju provodim više sati dnevno, želeo sam da sve bude luksuzno i skupo. O tome koliko je koštalo sve ovo, ne bih pričao, ali je sigurno da sam mogao da kupim nekoliko stanova - rekao je on.

Autor: Pink.rs