Spomenuo i njene roditelje!

Nakon što se Milica Veselinović kod majke Ane raspitivala o svom bivšem dečku Aleksandru Goluboviću Golubu, sa kojim je navodno, kako je ona tvrdila bila u vezi godinu i po dana, za Pink.rs se oglasio upravo on.

Naime, sinoć je tokom emisije došlo i do Miličine svađe sa Mensurom Ajdarpašićem zbog njega, a on sada za naš portal tvrdi da nikada nije voleo Veselinovićevu, te da nije istina da su oni bili u emotivnoj vezi godinu i po dana.

- Ne sumnjam da me je spominjala. Samo sam čekao trenutak kad će početi. Nisam voleo Milicu, ona je slagala mnogo toga. Ima mnogo detalja. Njena veza sa Mensurom tamo me ne zanima, niti što su se posvađali oko mene. Šta ja njemu da radim što je on ljubomoran na mene. Ne sumnjam u to da mene Milica još voli. Ja nju nikad nisam voleo. Imam već dugo drugu devojku. Ne bih ulazio u neke detalje. Ja nju znam ukupno oko dve godine i mi nikada nismo bili zajedno godinu i po dana, to je skroz nebitno. Ja možda nju bolje znam i nego otac i majka, ali to je sada nebitno. Stvarno ne znam što izmišlja neke stvari - rekao je Golub za Pink.rs i dodao:

- Istina je da su njeni roditelji bili protiv toga da mi budemo zajedno. Nije baš da su joj branili, ima tu dosta stvari, nije baš tako to sve, ali neki detalji nisu za javnost.

Autor: M.K.