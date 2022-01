Žestoko!

Sinoć je na TV Pink održanaspecijalna emisija posvećena najgledanijem rijalitiju "Zadruga". Veliki šef je odlučio da ove nedelje nema Izbacivanja jer se proslavljao najradosniji hrišćanski praznik Božić. Voditelji specijalne emisije bili su Dušica Jakovljević i Darko Tanasijević.

Veče je počelo žestoko, jer je prva sagovornica u Šiša baru Darku Tanasijeviću bila Dalila Dragojević koja je progovorila o odnosu sa FIlipom Carem i bivšim mužem Dejanom Dragojevićem.

Dalila je na samom startu progovorila o boravku u izolaciji sa Carem:

Prošlo je sedam dana, nije se ništa specijalno desilo. Kada je popio onaj dan došao je kod mene na krevet i porazgovarao sa mnom, imali ste prilike to da vidite. Ali ja njemu ništa ne verujem, čak je izbacivao iz sebe neku tečnost kao posledicu alkohola, čak mu ni to nisam verovala. U jednom trenutku sam ga pitala koji je razlog zbog koga me je ostavio, mislila sam da će ni dati iskren odgovor, ali on je rekao da je bio ubeđen da ja igram igru. Na igri istine sam ponovo pitala, da li pred ljudima može da kaže zašto je to uradio, ali ponovo je ispričao gluposti. Tek sam kasnije dobila pravi odgovor, kada je rekao da je sve bilo zbog kompleksa njegovih više vrednosti i straha da ću ja njega ostaviti. Više puta sam mu rekla dok smo bili u vezi da sam uvek ja bila ta koja ostavlja i to ga ja uradilo na komplekse. I sinoć u emisiji je rekao da sam ostavila brak a zašto ne bih njega. Konstantno želi da mi nabije osećaj krivice, kao ja sam ovakva onakva... Dok je bio sa mnom bila sam najbolja i najlepša. Primećujem, da i on i Dejan rade isto, prebacuju mi nešto da čuje onaj drugi. Sinoć sam shvatila koliko me je sramota da stojim pored njega, sa sve onim rukavima koji su savijeni... Ne dešava se ništa. Zakleo se u majku da više neće imati komunikaciju sa mnom i to je poštovao do danas. Prolazila sam pored njega kada sam krenula iz pušionice i čula sam kako mi dobacuje kao nešto 'mhm'. Dešavalo se i da nekada pokušava da dodirne moju ruku u prolazu. Ovo večeras što je bilo, sam prećutala, kada je rekao da se ne pravi lom na Karićevoj slavi, da ne bi uradio ovo i ono i da ne bi 'udavio onog...'. To je mislio na Dejana, ali sam prećutala. Čula sam i kako je prišao Anđeli i pokušavao navodno da flertuje sa njom. Čak i sa Rešićkom kada sam komunicirala nešto se kao šalio. Sa kim god da ja komuniciram eto ti njega da pokuša da mi izazove reakciju. Kažem ti, radi neke stvari kako bi me isprovocirao... Da sam ja danas rekla 'e šta ti je budalo' kada je prošao pored mene ispala bih ja kreten, tako da onda bolje da ne kažem ništa. Nisam sigurna da li se to vidi napolju pa mi je glupo da me nazove bolesnicom. Sinoć se zaista trudio da se sprda sa Irmom jer zna koliko mi je to smešno... ali ja se nisam nasmejala. Gledam ga kao na svoju najveću grešku sa kojom moram da živim, grešku koju ima dve nhoge i hoda. Da je on mene ostavio na lep način, pa koliko god da je trajalo, nije važno... Da je na bilo koji način ljudski rekao da ne može da bude sa mnom, sve bi bilo drugačije. U Amižiju je takođe sve lagao, volela bih da se to ponovi, možda čak i svo troje da udemo tu... Na sve to me još pljuje i ponižava, ne znam... - govorila je Dragojevićka.

Nakon toga je Dalila progovorila o odnosu sa Dejanom:

Ja se jesam ogrešila i to podvlačim. Prvu krivcu sam osetila prema njemu kad me je Filip ostavio. Krenuo mi je taj pakao da ja ne znam kud bijem i onda mi se našao Dejan, da sam ja pomislila: ''Bože, je l' moguće da je ovaj čovek posle svega tu?!''. E onda je krenuo da bude bezobrazan. Kad vidim da je neko oborio glavu, ne volim to. Razumem ga u jednu ruku, tj. trudim se da ga razumem, ali mu opet kažem da smo prebrzo uleteli u sve to. Ja mu kažem da nisam odbolovala sve to, a nije ni on. Toliko je emotivan i osećajan. Stalno je pravio neke priče. Kad je Maja bila tu gledao je i često me je pitala da priznam, ali ja nisam želela uvek da stajem na muku. Mislim da je on prema njoj ispao nefer, šta god da se desilo ja nemam šta njoj da zamerim. Čak je i Taki rekao da ja njoj ne mislim loše. On je taj koji je igrao dvostruku igru, devojka ništa nije kriva. Ništa joj ne zameram. On je taj koji i od mene i od nje pravi negativca. I to što priča da ja plešem ovako ili onako, nije istina. Imala sam lep kombinezon, super sam bila, baš naprotiv. On ne može da istoleriše moj odnos sa Dejanom, kao ni druženje ni sa jednim muškarcem i to što ja nisam ljubomorna ni prema jednoj devojci koja mu se približi. Danas je stvarno ceo dan pokušavao da obratim pažnju na njega, kada je video da od toga nema ništa, onda je bacao tanjire, čaše, flaše... Čula sam da je nešto rekao 'udavio bih ga kao mačku', Đedović ga je pitao na koga misli, ali je meni bilo glupo da se okrenem u tom trenutku - odgvorila je Dalila.

U Šiša bar kod Darka Tanasijevića nakon Dalile pojavio se i Dejan Dragojević.Dejan je progoovrio o sukobu sa Tarom Simov ali i o odnosu sa Dalilom:

Tara se naljutila i kad joj nisam dao pivo, a nisam hteo zbog njenog zdravstvenog stanja. Od tada je imala pik na mene, videla je da imam pivo a ne dam... Nikome ko ima takve probleme ne bi dao alkohol. Iskreno Dalila ima stvarno problem sa kosom i Tara joj to spomene sinoć, a kada se njoj spomene Anđela i situacija sa kosom, ona padne u nesvest. Mene to ne interesuje, ali ne treba da spominje ništa. Okome se ljudi, onda ide lančano... I to sinoć što je bilo, vređa nju a onda dođe kod mene i kaže 'nadam se da se nisi uvredio'. Kakva god da je rasprava, ako je Dalila u pravu, ja ću to reći. Kad je klela sinoć, stvarno je to bilo ružno - govorio je Dejan.

Odnos jeste čudan i neopisiv. Ja sam uvek govorio da je volim, emocija se smanjuje ali postoji. Ne znam kako bi to objasnio. Taj odnos je možda loš po nas ali ne neizbežan. Jako je teško da okrenem glavu od nje ili ona od mene. Kada si ovde, ne možeš tek tako da prekineš neki odnos, zatvoren je prostor, sve je drugačije. Bili smo toliko dugo zajedno, desilo se šta se desilo... Ja bih se ponekad ljubio sa njom i imao intimne odnose, ali na kraju eto taj drugarski odnos to reši, ne može to tek tako da se spreči. Često se ja razočaram, kada nešto vidim, kada nešto čujem... Mislim da ne može da sve ovo bude savršeno, ali mislim da može da bude okej do kraja rijalitija. Zato smo odlučili da pustimo, pa da vidimo da li će na kraju biti toplo ili hladno... - govorio je Dejan o odnosu njega i Dalile, pa otkrio čemu se nada:

Voleo bih da ona ispliva odavde jača i da bude na sve spremna kada izađe odavde. Želim da zna da sam ja uvek tu koliko god loše bilo. Ne bih voleo da padne u depresiju. Ne znam, kako bude... Voleo bih da bude kao što je bilo, jer ja živim u prošlosti, ali svestan sam tereta. Kada bih ja uspeo a ona doživela peh, to bi ponovo za mene bio poraz. Ne mogu da se radujem ako je ona tužna... Voleo bih samo da uspe i da bude jaka, ne mogu da budem okej ako ona nije dobro. Znam koliko je emotivna i koliko na nju utiču svi loši komentari - odgovorio je Dejan.

Dejan je potom komentarisao ponašanje Filipa Cara prema devojkama u Beloj kući:

Ima i on neke smešne fazone. Moraš nekad pogoditi u centar pikada ako gađaš ceo dan. Ona kao razmišlja, pa me stavila na treće mesto, bolje me nemoj ni pominjati. To je isto kao da nahranim dvoje ljudi, ostanu kosti, pa ja dam te kosti trećem. Je l' on zabavan kad ponižava druge, a nije kad ponižava tebe? Hoću da bude fer i korektna. Ako te je on oskrnavio, nemoj ustajati i njega stavljati na prvo mesto, a mene na treće. U njihovoj raspravi sam mogao surovo da komentarišem, ali neću. On je muški i ne intresuje ga, a Dalili se odvija život, kao i meni i ona prolazi kroz sve srčano. On je privukao dete, pa kad mu se obilo o glavu, on se pere...Njega ne zanima kako će se ženski rod nositi sa posledicama.

Filip Car bio je naredni sagovornik Darku Tanasijeviću. On je progovorio o današnjem plakanju za Majom Marinković kao i novim odlukama koje je doneo.

Plakao sam malo, plakao sam radi Maje, ne znam kako mi se to desilo. Inače to ne dozvoljavam, da se gledaju moja teška stanja, da me ljudi gledaju kako plačem... Znam ja njene izjave, da je Janjuš u pitanju, bio bih ja ljudina od čoveka. Kada ti to da kaže osoba koja zna da si izašao odavde bez dinara, kada te neko upozna i napolju... Kad kaže neko za koga si bio spreman i da izađeš odavde i shvatiš da se ne kaje ni za šta... Onda na sve to zamislim kakva je to osoba, da ja razmišljam o njoj, sanjam je... Znam, takav sam. Kada tugujem pijem, kada patim ja odem sa drugom takav sam., Jasno mi je sve, mala Ana jeste simpatična i lepa, ali se pitam da li sam toliki idiot da to uradim. Nema šanse da više mislim na nju, da je spomenem... Da uđe ovde ponovo ja bih odmah izašao preko vrata, ne bih voleo da je vidim u životu više. Posle svega što je radila, da se ne kaje i da daje takve izjave... nema više. Neće ona meni više šetati po glavi. Nisam materijalista, ne gledam na pare, a što se nje tiče nisam ni na porodicu gledao i ona tako da se ponaša. Ne želim više da je vidim u životu. Verujem da je to za Janjuša rekla u ljutnji, ali opet nije normalno. Ona je meni sve i svašta napravila, grebala me... Najgore mi je, okej, ja sam loš, ali bavi se sobom napolju. Umesto da gleda sebe ona se opet bavi Janjušem... Ja njoj ništa nisam radio dok je bila ovde, možda sam neku sitnicu odradio, nekome nešto dao ili dodao, ali ona je sve sto znala... Da ja više plačem, da se nerviram da kukam... zbog koga? Zbog Maje Marinković? Ogadila mi se jako. Došlo mi je danas da celo imanje razbijem šakama jer ona ne oseća grižu savesti i da nije poslala nikakvu čestitku... - govorio je Car o Maji i njegovom ponašanju nakon njene diskvalifikacije.

Car je nakon toga otkrio da je ubeđen da bi se Dalila pomirila sa njim i da on to oseti u njenim pogledima:

Znam je, poznajem je, osetim je. Znam joj ja u pogledu. na momente se drži dobro, na momente je krhka kao staklo. Ja vešto krijem da je meni samo Maja u glavi. Možda meni bude dosadno, a oni budu odvratni, pa ću ti dokazati da sma u pravu Darko. Ne radim sve to, zato što sve što radim, radim iskreno. Jedino što sam neiskreno radio je zalaganje za Sanju Stanković, jer nisam zaljubljen, a pričao sam to. Najjača emocija je bila prema Mini, a najviše sam voleo Maju. U momentima kad Dalila meni traži razgovor,m a to vidim kroz neke poglede i mimiku, a ja bih jedini u tom momentu mogao da je usrećim. Pa ne znam, zbog Dejana, a i zgadila mi se. To je kao onaj osećaj sa Majom, a ja budem doveden u situaciju da joj odmah oprostim. Ja nešto više imam neku potrebu, ne znam. Kad bih ja bio surovo realan i iskren, nisam ja sto posto ravnodušan prema Dalili, jer mi onda ne bi bilo krivo kad je ona u daunu. Mene je ono što je bilo, odavno prošlo - rekao je Filip

On je otkrio da je Dalila za njega loš čovek i da je to razlog što on ne želi da bude sa njom, jer ga nervira njeno ponašanje.

Sandra Rešić je sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru progovorila je o odnosu Dalile i Dejana, kao i o tajnim znakovima bivših ljubavnih partnera i aktera čuvene četvorke. Takođe, osvrnula se na ostale ljubavne parove u Zadruzi i bez dlake na jeziku analizirala njihove odnose.

To je sve budalaština. Blam me je da komentarišem non stop nešto drugo jer se sve stalno nešto menja. Ušla je sa njim u priču isključivo zbog iz inata, nikakva griža savesti nije u pitanju. Dejan sve guta, i ljubavisanje sa Carem i komentare gledalaca i priču vas voditelja... On bira da i dalje veruje u iluziju braka i tog odnosa sa njegovom Dalilom, a ja stvarno više nemam snage da se borim sa tim. Neka radi šta hoće slobodno. Nekada bih ga tako išamarala da mogu. Đedović zna da bude jako surov i kaže mu u lice, ali on i dalje radi po svom. Ne može da se odvoji od nje... On se sa dvadeset godina udao za nju, ali što se tiče muškaraca to je kao da ima 16 godina i on je rastao sa njom. Stacionirao se pored nje i gleda je kao svoju kost, ne gleda je kao ženu, kao seksualni objekat, već kao staratelja. On dečko više zaista nije normalan i više stvarno ne znam ni put ni način da mu to objasnim. Ja sam i Dalili jednom rekla da sam svesna da me ne gotivi jer sve znam šta radi. Nakon toga je i sa Matorom došla da mi udeljuje komplimente, ali ja nisam mala i svega sam svesna. Više je ovo sramota, koliko se ovo dvoje ljudi vole, Dalila i Car, posle svega što je bilo. Mislim da je sve ono sa Majom bila doza kočnice i da se sada samo čeka ko će prvi da napravi korak. Ona je na Igri istine izvukla iz njega ono što je želela a mi nismo uspeli, a to je da je on nju ostavio iz straha da ga ne izda ili da možda igra igru sa njim - govorila je Sandra o Dejanovom ponašanju pa se osvrnula na tajne znakove Dalile i Cara:

Da, baš danas. Tražili su navodno još alkohola, jako je pala atmosfera, a svi smo svesni da Dalili ne treba alkohol. Ona je sve vreme sedela snuždeno, dok je Car buljio u nju preko naočara. Ne mogu da grešim dušu, Dalila ni jednom nije pogledala u Cara dok je Dejan bio tu, ali zato kada je otišao gutala ga je. Pevala mu pesme, gledala sve vreme, a ja se kao pravim luda i ne vidim ništa. Nije bio tu neko moj da sam mogla da mu kažem da obrati pažnju. Mislim da je ova nedelja izolacije za njih presudna. Čula sam da se Ana ponovo mota oko Cara, navodno nije imala sa kim da pravi picu. Kad prođe pored njega obavezno ga očeše... Ne sviđa mi se ta Ana uopšpte iskreno, na početku možda i jeste, sad nikako... - odgovorila je Rešićeva.

Sandra je potom prokomentarisala da se Nikola Grujić Gruja "zavozao" jer nije očekivao da će se zaljubiti toliko u Mimu Šarac. Sandri nije jasno njegovo ponašanje pogotovo od momenta kada je rekao da je oca koji mu je došao u posetu za Novu godinu, stavio na test.

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Marko Đedović. Poznat po svom britkom jeziku komentarisao je sve odnose u Beloj kući:

Ovde ljudi nisu normalni. Gruja ima pik na Frana, da se njemu sviđa Mimas i obrnuto. Oni su njemu ekstremno intresantni, a nerviraju ga. Odvratni su svima. Prevario je ženu, ne seća se dece, ali se seća Mimas. Valjda treba da staneš i kažeš da si napravio sr**e...Juče je Franu Mimas dobacila, on joj je rekao nešto, ovaj ukačio, čovak bolestan i eto. On ne izgleda kao da radi u ludnici, nego da je izašao iz nje - rekao je Đedović.

Kancerogen odnos. Oni leče urasli nokat...Meni on lično ništa nije uradio, okej je, ali ta količina odvratnosti koju on ispoljava kroz odnos sa Dalilom, ne mogu da ćutim. Sinoć sam pukao i rekao mu debilčino retardirana, žena neće da ti kaže odj**i, jer će čukati glavom. Plaši se od njega i njegove samoživosti, ali on nije lud uopšte. Pitao sam ga da li misli da je normalno sve to što radi, on meni kaže ne. Znači postoji svest o tome što radi. Kad mu trebaju Đedović, Tara i Sandra, bili su tu, a kad mu je trebala Dalila, on se svega odrekao, tako da je vrlo intelginentan. Njemu emocionalna inteligencija manjka i fali. Stvari koje oni pričaju skriveno u izolaciji, ja znam. Sa druge strane ona njemu kaže da se sa Dejanom pomirila iz inata, to mu kaže, da bi bio on načisto. On je ljubomoran kao ker, a to je sudar kompleksa Dalile i Filipa Cara. Ja ovo ne bih ni pričao tamo, jer će svi skočiti. Oni ne pričaju ono što se dešavalo, nego samo odrukaju nešto kratko. On se samo plaši da ne ispadne manje muškarac. Kompleksi ga izmasakriraše, a i nju su. On hoće da se ona skine gola i kaže evo, nema Dejana - rekao je Marko o odnosu Dalile i Dejana.

Đedović je Darku otkrio da je razlog netrepeljivosti između Menura Ajdarpašića i Cara, MIna Vrbaški jer se vidi da priča između nje i Mensura nije gotova, a sa druge strane šokiran je ponašanjem Milice Veseinović i rečima njene majke Ane koja je ušla da poseti ćerku za Novu godinu.

Ana Jovanović naredna je razgovarala sa Darkom u Šiša baru. Naime, posle priče koju je imala sa Mensurom, Ana je sve to upropastila ljubljenjem sa Carem, što je izazvalo lavinu negativnih komentara u Beloj kući:

Gledam sada malo drugačije i na Mensura. Nije on mene uvredio stvarno ali mnoge neke sitnice su me povredile. Često imam kočnicu i zato Tara stalno govori umesto mene. Da sam ja možda rekla sve njemu u lice kada je trebalo, možda bi sve bilo drugačije. Govorio mi je da će taj odnos lagano da se razvija jer ne može Milicu tako brzo da ostavi, a nikad mu nisam rekla da mi to smeta. Onda sam uradila to što sam uradila, a nije tako trebalo da bude. Na kraju krajeva, delovalo je kao da je srećan kada sam se sklonila. Govorio je da postepeno prekida odnos sa Milicom, a izgledalo je sve totalno isto kao kada su bili zajedno samo što se ne ljube. Ispalo je kao da čekam da se razvede. Smatram da sam ja mnogo kvalitetna da bih se tako ponašala. Ne osuđujem ljude, ali ona ima samo 17 godina, a posle dva dana je imala intimne odnose. Shvatila sam da je ona i njena familija nekog drugog mentaliteta, ne bih da vređam, ali baš seljačko ponašanje. Njena majka je ušla u kuću a nije porazgovarala sa svojom ćerkom o njenom ponašanju, dečku, greškama, ona je pričala o fanovima... Mensur je bukvalno njen zaštitnik i da se razumemo mogla jbe da mu se zahvali zbog toga što toliki i dan danas štiti njenu ćerku. Previše je mlada a mnogo loiše priče kruže o njoj, mislim da joj to nije dobro. I ja sam mlada ali sam opet nešto izgradila... - govorila je Jovanovićeva.

Šta kažeš na to što Mensur kaže da posle poljupca sa Carem nikada neće biti sa tobom? - nastavio je Darko.

Mislim da je to stvarno tako. Mislim da je iskren, jeste inadžija ali drži do sebe i svog stava. Ponovo je pokušao da se približi Milici, na kraju krajeva mislim da će na kraju možda i biti zajedno. Ali posle priče o tom Golubu i to je pitanje. Mnogo se on trudi oko nje, a ona to ne ceni uopšte. Kada sam čula da je pitala za svog bivšeg dečka, nisam mogla da verujem. Treba Mensuru da se zahvali za svaki postupak a ne tako da se ponaša - odgovorila je Ana.

Naredni sagovornik Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Stefan Karić, koji se osvrnuo na aktuelna dešavanja u Beloj kući.

Ponašanje pojedinih zadrugara je katastrofa. Iznerviralo me je to što sam očekvao da baš oni neće to uraditi, kokretno Gruja i Tara. Moja porodica se potrudila da organizuje sve to, a ima tih ludaka koji žele taj kadar. Ja sam pukao kad se vratio ka Dini. On je totalno odlepio zbog situacije koja mu se desila. Čujem da ga stalno ostavlja, ljubomoriše non stop. On joj zamera u koga gleda i šta radi. Mislim da je zbog kuće, koju je trebala baba da joj prepiše, ostavila Gruju. On je nestabilan kad su emocije u pitanju, verovatno nije momak prošao ništa od ovog, ušao je grlom u jagode - rekao je Stefan.

Mislim da ovo što je Ana uradila, to ga je totalno poremetilo i krivi sebe zbog toga što je upleten u tu trojku Car, Ana i on. Mislim da je Mina jedini razlog što ne miriše Cara, a i bežao je od svih tih priča. Imao je par izlaganja što se tiče Dalile i Cara. Od svega što mu se dešavalo, najviše se kaje za ovo. Njemu se svidela Ana, bio je i zagrejan za vezu sa njom. Mislim da će da oprosti Milici, a ni ona ne ferma svoju majku ni 2%. Milica je za ova četiri meseca naučila i upoznala Mensura. Ona je shvatila to, ali je mislila da može da se vozi. Dala je sebi mnogo na značaju, ali ti iskreno kažem da mi se ne dopada i da je namazana. Da je tu Ante, možda bi bilo drugačije. Sve što radi mi je neiskreno i za mene je ona folirant. - rekao je Karić o odnosu Milice i Mensura.

Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio i Tara Simov. Naime posle jučerašnjeg sukoba koji je imala sa Dalilom i Dejanom za vreme slave Stefana Karića, Tara je osetila potrebu da se izvini Stefanovom ocu Osmanu za sve:

Iskreno, prvo želim da se izvinim Osmanu i njegovoj porodici zbog svega. Danas sam ceo dan preplakala i još sam u šoku. Mnogi su mi zamerili što se mešam u muške odnose, ali ja sam takva kada nekoga volim, tenk može da krene na njega ja ću stati ispred. Meni je Osman veći prijatelj od Stefana, on je bio meni prijatelj kada niko nije bio tu. Moji nisu zvali da pitaju kako sam ali on jeste. Kada je došao za Novu godinu nazvao me je 'ćero', kako da ne skočim za Stefana. Nisam dužna, ali osećam dužnost prema tom čoveku, uvek ću biti za Stefana tu. Što se tiče Dejana, nisam ni videla da je tu, zamerio mi je što sam mu zarila nokte, a ja ih i nemam, nemam čime da ga grebem. Nisam očekivala da će da me vređa, da me gura, polije pivom i nazove narkomankom. Nikada nisam mogla da naslutim da to može da se desi, jer je on meni bio najbolji drug tri meseca. On je neko ko mene mnogo podseća na Davida, koji mi je mnogo pomogao. Ne znam čime sam zaslužila da me Dalila hvata za vrat a on gura. Rekla sam mu da bih sve dala na ovom svetu da imam porodicu kao što ima on a ništa ne ume da ceni. Na sve to mi kaže' idi ti kod Biljane'. Ne znam kako sam se danas iskontrolisala da ne udarim nekoga od njih dvoje, jer i kad sam ih gađala namerno sam promašila... Rekla sam mu i juče da sam tu za njega, da sam svesna da se ne družimo, ali da ću uvek biti tu za njega. Na sve to mi je rekao da posle reči koje sam uputila njegovoj bivšoj ženi nema potrebe da mu budem tu. Kada Đedović nešto kaže njemu se prašta, jer se njega svi plaše, jer ako im se on obruši na glavu, biće svašta... - govorila je Tara.

Shvatila sam da nemam nikoga, ovde je sve jasno. Napolju imam par njih i moje iz Makedonije i to je to. Ivana Marinković mi se smuvala sa bivšim dečkom, druga drugarica koristi Ša da je vodi po tržnom centru i kupuje farmerke... Osećam se loše jako. Praznici, klopovi, ulasci porodica... Meni sve to razara mozak, jer ja nikada nisam imala porodicu. Vezujem se brzo za ljude, jer nikada nisam imala nikoga pored sebe. Više puta sam rekla da bih pre bila gluva ili slepa, ali da mogu da šaram Uskršnja jaja sa mamom i tatom ili da kitim jelku sa porodicom... Ne razumem zašto ljudi imaju potrebu sve to da mi rade. Pre neki dan Đedović nabraja ljude koje je zavoleo u rijalitiju, sve nabraja a Tare nigde nema... Ovde je jako teško. Sa Anom se družim evo već mesec dana i trenutno mi je ona svem jer drugoga nemam. Zato sam sebi i kupila kuče... Sa kim god da želim da porazgovaram on pobegne... Tražila sam igračke plišane jer ne znam više sama sa sobom šta ću - govorila je Simova sa suzama u očima pa otkrila da joj trenutno u Zadruzi Čorba i Ana znače najviše.

Irma Sejranić je naredna koja je komentarisala odnos Dalile i Dejana sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru. Naime, ona je ubeđena da je Dalila žrtva u celoj priči jer je po njenim rečima Dejan manipulator pa je juče čak i uspeo da posvađa Dallu i nju:

Nekada pomislim da i ona pokušava da manipuliše sa mnom, ali nema potrebe da se dominira ispred mene. Zaboli mene mnogo toga, ali ja to ne govorim javno. Skoro sam shvatila čak i njenu igru prema meni. Ona zna da ja imam zaštitnički poriv prema njoj, ali ona sve to izokrene. Par puta sam je zamolila da to ne radi, ali ona ne ferma... Često vidim kako se podsmeva, ali ja puštam. Najlakše je okrenuti priču i lako mogu postati svakome neprijatelj, ali me ne zanima to, puštam, neka se svi kanale sami. Sada mi je proradio neki mehanizam, začaurila sam se i zatvorila. Ispada da sam ja nečiji fan, a taj neko ima kompleks od mene. Ja da imam kompleks od nje nikada je ne bih pustila da priča, ne bih je pustila da domira, nisam neko ko se istripuje na taj način. Volim kada su moji prijatelji srećni i zadovoljni - rekla je Irma.

Ne sviđa mi se što je opet sa Dejanom u priči. Crkava za Filipom, a ovako je kao dostojanstveno sa drugim, ništa mi tu nije jasno. Mislim da je njoj lakše da bude u njegovoj blizini jer je to njen siguran teren. On je takođe sebičan, pa je drži pored sebe da bi mu lakše. Kod njega se nikada ne zna, mutan mi je i kontradiktoran. Kako ranije nije bio tako liberalan na početku, kada su se venčali. Ja njemu ništa ne verujem iskreno, previše mi je sve to foliranje. Za svaki sitnicu joj nabija grižu savesti i na taj način je kontroliše - govorila je Irma o Dalili i njenim izabranicima.

Tokom Mićine igre istine otkrile su se mnoge tajne. Tako je na primer Aleksandra Nikolić priznala da je bila intimna sa Carem i da se kaje zbog toga.

Nakon toga Tara Simov se opet izvinjavala Osmanu i Stefanu kariću zbog haosa koji je napravila na njihovoj slavi,a potom je Aleks Nikolić otkrila da zna neke intimne delove života Ane Jovanović.

Sanja Grujić je stavila tačku na Druženje sa Mimom Šarac jer ju je razočarala.

Nakon toga, Sanja je analizirala parove u Beloj kući:

I pre dve nedelje sam rekla da su svi odnosi za mene lakrdija, sve se svodi samo na se*s, svađu i spavanje. Realno bih rekla da su to kombinacije, pre nego neke normalne veze. Slažem se da ne mogu da idu u bioskop ili da se upoznaju sa roditeljima, ali mogu da se šetaju, da pričaju, da prave romantične večere... Možda su svi ovde emotivno nezreli, ne znam... Svaka veza je na svoj način bezveze, jer ne mogu porediti recimo Milicu i Mensura sa Viki i Markom. Dalila i Dejan su mi odnos koji mi je najodvratniji ovde - govorila je Sanja.

Nakon toga je stigla nagrada od Velikog šefa, a Lepi Mića je ravnopravno podelio nagradu svim učesnicima, tako da su svi otišli zadovoljni.

Milana Šarac Mima i Nikola Grujić su vodili diskusiju na garnituri o njihovom odnosu. Naime Gruja se plaši da niko neće hteti da priča sa njim, i da će se njegova deca okrenuti protiv njega.

Odnosi u Beloj kući su svakog dana sve zategnutiji, a kako će danas biti, ostaje nam da saznamo i zato pratite Zadrugu na TV Pink, a sve vesti o najgledanijem rijalitiju čitajte na portalu Pink.rs!

