Evo šta su imali da kažu za novopečene roditelje!

Pevačica Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić dugo su krili početak veze, a zatim i trudnoću ali su zato u velikom stilu proslavili rođenje ćerke krajem 2021. godine.

Kaća se iz vile u kojoj je živela sa roditeljima preselila u stan kod supruga, a sada su progovorile i komšije.

- Marko je bio vetropir dok nije upoznao Kaću, ona ga je prilično smirila. Svašta se u tom stanu događalo pre nje. Bilo je i žurki, ma svega. Treštala je muzika svako malo. Malo je i “leteo u glavi”, prođe pa se ne javi, teško izgovori “dobar dan”, nešto smumla. Međutim, poslednjih godina se to promenilo. Ne znam da li je Kaća uticala na to ili se on jednostavno smirio, ali nekako je postao prizemniji - kaže stariji komšija i dodaje:

- Ovde ga u kraju zovu “šištavac”, tako deluje malo rasejano i nervozno.

U obližnoj prodavnici kažu da nisu ni znale ko je on, dok nije dospeo u žutu štampu.

- Tek kada je postao dečko Katarine Grujić saznali smo da živi ovde. On je često dolazila, ali su više vremena provodili kod nje u kući jer je prostranije. Nju viđamo, dolazi i posle porođaja da kupi osnovne namirnice ali preterala je sa silikonima. Kada se našminka mnogo lepše izgleda, ali ovako kada nema šminku onda se baš vidi sve što je radila na licu. Mlada je, a izgleda starije - iskrene su prodavačice koje kažu da kupuju novine i magazine:

- Svi oni pričaju kako ih ne zanima šta se piše, a onda dođu i kupe sva izdanja.

Gospođa koja živi u zgradi Gobeljića kaže da je Marko danima spremao iznenađenje za Kaću kada sa ćerkom izađe iz porodilišta.

- Ta dva dana je bila opšta ludnica. On je pocepan hodao po ulici, pripit. Dekorateri su unosili cveće, balone. Pokloni i dan danas stižu na adresu, a bake dolaze da čuvaju unuku dok mama ode do frizera ili kozmetičara. Kaća izgleda kao da se nije porodila, i uvek je sređena kao da nema bebu u kući. Sve postiže očigledno. Ne znam da li imaju dadilju, ali patronažnu sestru znam da su plaćali da im dolazi svaki dan. Lep su par njih dvoje iako mi kao poznate ličnosti nisu privlačili pažnju - kaže komšinica.

Komšinica koja tvrdi da je bliska poznanica Kaće i Gobelje kaže da će pevačica kratko biti na porodiljskom bolovanju.

- Kaća nije planirala da dugo odmara, mislim da je čak spremila i pesmu da izbaci uskoro. Ako sve bude teklo po planu, na proleće će početi da nastupa. Marko nema ništa protiv, samo da je ona srećna i zadovoljna. Dolazak bebe potpuno je promenio Marka, jedva čeka da dođe kući kako bi je držao i hranio. Kaća je još tokom trudnoće bila ozarena, a on je shvatio tek sada šta znači dolazak bebe u kuću - priča ova devojka.

Autor: P.R.