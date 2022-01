ZARAĐIVAO OD 20 DO 50 EVRA: Baka Prase postao pomoćnik svom ocu svešteniku, a onda povukao NEOČEKIVAN POTEZ nakon raskida!

Ovo niko nije očekivao!

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pronašao je uz pomoć svog oca sveštenika novo zanimanje. On je, postao pomoćnik tati u Amsterdamu, koji pripada Zapadnoevropskoj eparhiji SPC, međutim čini se da nije bio zadovoljan svojim novim poslom, pa se ubrzo vratio u Beograd.

Kako mu je teško pala osuda javnosti, kao i svakodnevne pretnje koje je dobijao zbog smrti jutjuberke i influenserke Kristine Kike Đukić, on se preselio kod roditelja u Holandiju. Inače, već nedeljama na njegov račun ne leže novac od Jutjuba i sponzorstva, koja su mu redom otkazana, pa je zamolio za pomoć svog oca Nenada, koji već nekoliko godina živi u Amsterdamu.

Pošto je shvatio da mu, osim snimanja, ne ide ništa drugo od ruke, a kako je život u Amsterdamu prilično skup, njegov otac mu je predložio da postane njegov pomoćnik u obavljanju svakodnevnih parohijskih obaveza koje on ima: osvećenje slavske vodice, pomagaće mu u pevanju za pevnicom kad on služi liturgiju, kao i na krštenjima, venčanjima i sahranama.

Za ova "poslušanja" dobijao je i finansijsku nadoknadu od 20 do 50 evra, u zavisnosti od toga koji je čin u pitanju, ali i od osobe koja mu daje novac, jer tarife za ove vrsta obreda, kada je pomoćnik u pitanju, zvanično ne postoje.

Međutim, čini se da Ilić nije preterano bio zadovoljan novim zanimanjem, pa se ponovo vratio u Beograd. On je pratiocima saopštio da je raskinuo sa Anjom Blagojević i da će u nekom trenutku ponovo početi da snima videe.

"Primetio sam da je nekim mojim kolegama vrlo krivo što nisam propao posle cele situacije koja se dogodila prošlog meseca, i sad jer misle da sam dole, hoće da me šutiraju da ne mogu da ustanem. Jeste, pao sam u glavi, razmisljao sam dal da odustanem, ali posle svih vaših poruka podrške, odlučio sam da se vratim, i to sa dva klipa od po milion pregleda. Tim kolegama to bode oči jer su mislili da je meni došao kraj. Nemate, bre, pojma o životu, koliko je teško izdržati sve što se meni servira, al i dalje upirete prstom jer vas sujeta razvaljuje, a ne znate kad ste se rodili", napisao je Baka, a nakon toga dodao:

"Anja i ja smo raskinuli... Nije nikakav prenk, samo eto... Jednostavno smo došli do tačke gde se više nismo slagali najbolje i naša veza je naletela na zid. I dalje se volimo i oboma nam je mnogo teško, ali to je život. Odlazak u Amsterdam nam je bio oproštajni put", napisao je Baka Prase, pa dodao:

"Ja ću se povući sa mreža na neko vreme dok se ne presaberem jer sada ne znam šta želim u životu. Mislio sam da ću moći odmah da nastavim da snimam i da, "dominiram", kako sam reko u jučerašnjem storiju, ali sada kada je činjenica da nismo zajedno više skroz jasna, iskreno, nemam snage... Nadam se da ćete razumeti moju potrebu za mirom, posle onakvog kraja prošle i ovakvog početka ove godine. Sve vas volim."

Autor: M.K.