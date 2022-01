'DOLAZI NA ŠTAKAMA I VEOMA JE...' Progovorili korisnici dobrotvorne kuhinje u kojoj se hrani naša poznata glumica!

Vesna je obožavala svoju profesiju i govorila da nikada ne želi da ode u penziju, međutim porodične tragedije učinile su da se odvoji od scene.

Srpska glumica Vesna Pećanac ostvarila je brojne uloge kako na filmu i televiziji, tako i na pozorišnim daskama, međutim, mnogi ne znaju za njenu tešku životnu priču, a sada su na društvenim mrežama isplivale bolne fotografije.

- Redovna korisnica kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva. Da li prepoznajete ženu sa fotografija - pisalo je u opisu fotografija.

Ekipa "Blica" posetila je crkvenu kuhinju koju posećuje glumica, gde su potvrdili da Vesna dolazi.

- Dolazi ovde na štakama i uglavnom sama. Tiha je i povučena. Nisam znao da je ona glumica, ali sa fotografije koju ste mi pokazali sam je prepoznao, jer često nosi marame. U ovu kuhinju dolaze kulturni i školovani ljudi, a ne samo klošari kako većina misli - priča Milan Arsenović korisnik crkvene kuhinje i dodaje:

- Jedne prilike sam je video kako sedi na klupici kod Skadarlije, dok je sijalo sunce - poručuje Milan Arsenović.

Jedan od korisnika crkvene kuhinje ističe da uvek prva ulazi na ručak.

- Vesna uvek prva ulazi kako bi uzela svoj ručak. Popovi je obožavaju i poštuju. Bila je ovde baš za Božić. Poslednjih mesec dana je sigurno ovde viđam, ali za ranije nisam siguran, jer ovde nisam ni dolazio - zaključuje jedan od korisnika crkvene kuhinje.

Podsetimo, Vesna je bila udata za poznatog reditelja Živka Nikolića, sa kojim ima dva sina, a neke od svojih najpoznatijih uloga ostvarila je upravo u njegovim filmovima "Lepota poroka" i "Čudo neviđeno".

Publika je dobro pamti i kao Jeku iz serije "Đekna još nije umrla, a kada će ne znamo", a veliki deo karijere provela je u "Ateljeu 212".Vesna je obožavala svoju profesiju i govorila da nikada ne želi da ode u penziju, međutim porodične tragedije učinile su da se odvoji od scene. Za kratko vreme izgubila je muža i roditelje, i nije mogla da podnese da gleda kako se ljudi oko nje smeju.

Glumica nije krila da se u njen život uselila velika tuga i da je pala u duboku depresiju.

- U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: “Meni su svi bedemi srušeni”. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti. Penzija - sedam hiljada dinara. Bili smo gladni. Mislila sam da sam zbog toga potpuno izgubila memoriju. Jedna milosrdna šefica u samousluzi u blizini kuće godinama nam je hranu davala na kredit, volela je Živkove filmove. Još je bio živ. Sećam se da sam jednom dobila neki novac, i mogla da biram da li da odem na pijacu ili njoj vratim deo duga. Odem, ipak, na pijacu. Iz kese mi je virio mladi luk i ja sam kružila po celom kvartu da me ona ne bi videla. Ispričam Živku, a on mi kaže: Odigraj to na sceni. I to je život - ispričala je Vesna svojevremeno za "Novosti".

Nakon smrti supruga, život joj se pretvorio u novi pakao. Naime, u javnost je 2006. godine dospela informacija da Vesnu zlostavlja sin.

- Posle smrti supruga, plodnog crnogorskog reditelja Živka Nikolića, Vesna živi strašnim životom i neprestano vodi bitku sa sinom koji je više puta verbalno, pa čak i fizički maltretirao - rekao je tada sagovornik lista "Press".

Glumica je tada iz porodičnog doma pobegla u prihvatilište za žrtve nasilja u porodici, kako bi se spasila zlostavljanja svog sina.

- Jadna žena nije imala izlaza i pobegla je od kuće. Utočište i dom je našla u jednoj nevladinoj organizaciji, koja je spasla od nasilja prihvatajući je pod svoj krov. Vesnin životni put je postao veoma težak neposredno posle Živkove smrti. Osamdesetih godina Pećančeva je otišla u Ameriku sa sinovima i mužem. Stigavši u Holivud, videli su da tu za njih nema mesta. Pokupili su se jednog dana i krenuli nazad za Jugoslaviju. Otišli su u Crnu Goru, gde je Živko i umro 2001. godine. Nakon suprugove smrti, glumica se vratila u Beograd sa sinovima zbog njihovog školovanja. Tada su i počele njene muke, koje su se, eto, završile u prihvatilištu za žrtve nasilja - otkrio je tada izvor ovog lista.

O navodnom zlostavljanju sina Vesna nikada nije želela da govori, već se uvek hrabro, sa osmehom priseća detalja iz prošlosti, kako iz poslovnog tako i iz privatnog života.U septembru prošle godine, sin glumice objavio je status na Fejsbuku u kom je naveo da je njegova mama imala saobraćajku i da je tom prilikom otkriveno i da je pozitivna na korona virus.

- Keva mi imala saobraćajku juče. Klepio je auto i slomio joj pet rebara. U Kliničkom centru joj konstatovali pozitivnost na Kovid i sad je onako slomljenu prebacuju u Kovid bolnicu u Bataji. To znači da neću moći da je posetim. Drž se Veki - napisao je Petar tada, a onda kroz nekoliko sati obrisao svoju objavu.

Autor: M.K.