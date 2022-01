NALJUTILA BIVŠEG?! ANI JOVANOVIĆ UNIŠTEN SALON! Osvanula fotografija, neće joj biti dobro zbog OVOG PRIZORA!

Šokantno!

Ana Jovanović, aktuelna učesnica Zadruge 5, od samog ulaska ostavila je utisak na mnoge kako svojim izgledom, tako i ponašanjem.

Naime, od veze sa Matejom Matijevićem, muvanje sa Mensurom Ajdarpšićem, da bi na kraju završila u krevetu FIlipa Cara, Ana je ostavila utisak na zadugare kao laka devojka, iako se ona trudi da dokaže da to nije.

Na društvenoj mreži instagram osvanila je fotografija Aninog salona za lepotu. Na slici se vidi da je salon sa spoljnje strane demoliran, i uništen grafitima i natpisima na kojima su Anu nazivali ku*vom, a u opisu slike stoji da je za to zaslužan njen bivši momak. Da li je to tačno i da li je to bivši dečko uradio ostaje nam da saznamo, a vi pogledajte kako izgleda Anin salon nakon ovog delikventskog čina.

Anin salon na Zvezdari … Bivši i je baš oduševljen njenim bitisanjem u Zadruzi - piše u opisu slike.

Autor: N.B.