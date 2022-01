Nije joj jasan!

Od ulaska u ''Zadrugu 5'', Aleksnadra Nikolić Aleks je ostavila jako veliki utisak na sve. Naime, od ulaska je ušla u vezu sa Markom Osmakčićem, koja se brže završila nego što je počela. Nakon toga Aleks je na sve načine pokušavala da se približi bivšem momku i prijatelju Marku Janjuševiću Janjušu, ali on ju je odbijao.

Zbog toga smo stupili u konktakt sa njenom sestrom Jelenom, kako bi nam prokomentarisala Aleksandrino učešće:

Kako komentarišeš ponašanje tvoje sestre Aleksandre u Zadurzi? Kako ti vidiš njen pokušaj veze sa Osmakčićem i to što konstantno pokušava da stupi u konverzaciju sa Janjušem, posle svega što su njih dvoje imali?

- Iskreno da kažem ja ove godine uopšte ne gledam Zadrugu jer nemam vremena tako da ništa ne znam. Ni šta radi, ni kako se ponaša da bih vam bilo šta prokomentarisala - rekla je Jelena.

Da li misliš da se njoj i dalje sviđa Janjuš jer baš potencira da stupi u konverzaciju sa njim?

- Pa ne znam zašto se oni ne druže tamo. Oni su ostali u korektnim odnosima, ostali su prijatelji posle svega što je bilo u Zadruzi 4. Ne mislim da joj se on sviđa, ona voli njegove šale i voli da se druži sa njim jer je on jako pozitivan dečo. Čak sam joj i ja rekla da se najvise druži sa njim i da se zezaju. Nije mi jasno zašto ga juri, a još više mi nije jasan on što se ne druži sa njom - objasnila je Jelena.

Autor: N.B.