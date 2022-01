'VOLIM DA MIRIŠEM NA DOBAR PARFEM, A NE NA ZAPRŠKU!' Ceca otkrila da li kuva, pa iznela detalje iz vile na Dedinju: Danas svako može da se uda, ali...

Šokirala izjavom!

Folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović ne misli da žena nužno treba da zna da kuva i da ta veština definiše njene kvalitete.

Ona smatra da danas svako može da se uda, ali da je uspeh održati brak, a to se ne postiže satima provedenim u kuhinji.

"Volim da mirišem na dobar parfem, a ne na zapršku. Ne definiše ženske kvalitete samo činjenica da zna dobro da zavije sarmu i skuva pasulj. Danas svako može da se uda, ali bitno je taj brak negovati i održati, a to se sigurno ne radi pohovanim mesom i masnom supom", rekla je Ceca, koju je majka naučila svemu, ali priznaje da to nisu stvari u kojima uživa.

"Moja mama je insistirala na tome da Lidija i ja na vreme naučimo sve što se toga tiče, ali bih ja sada lagala kada bih rekla da to i radim. Ne uživam u tome niti me to interesuje. Da se razumemo, da moram, naravno da bih to radila. Ništa od toga nije mi strano, već prosto, imam mogućnost izbora", rekla je nedavno.

Ceca kada je otkrila kako izgleda život u vili Ražnatović na Dedinju.

"Lidija i ja, kao i naša deca, veoma smo vezani. Mi smo velika i kompaktna porodica koja živi zajedno i tako funkcionišemo već godinama. Da li je tu mama ili tetka u momentu kada neka odluka treba da se donese, nebitno je. Na isti način funkcionišu i moja deca. Kod nas je sve spontano i opušteno", rekla je pevačica.

