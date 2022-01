'SAMO MI JE REKAO: BIRAJ!' Barbara otkrila kako ju je Darko ZAPROSIO! Način će vas ŠOKIRATI!

Hit!

Darko Lazić nedavno je verio svoju devojku Barbaru Bobak, a ona je otkrila detalje romantičnog trenutka, te priznala da nije želela da se to dogodi za doček Nove godine.

- Što se veridbe tiče, znam da su svi očekivali neki grandiozni momenat, ali to jednostavno nismo mi i još važnije od svega, nisam ja! Molila sam Boga samo da me ne zaprosi za doček Nove godine jer je to toliki kliše da mi se povraća - rekla je kroz smeh Barbara, a onda otkrila kako je došlo do tog svečanog čina kojem se u tom trenutku sigurno nije nadala.

- Moj budući muž me je odveo u tržni centar da njegovim klincima kupimo patike, naleteli smo na jednu zlataru, a onda mi je rekao: "Ajde da uđemo unutra i vidimo šta ima“. Kada smo ušli, Darko mi je rekao: „Biraj!". I to je to, za mene savršeno - prisetila se Barbara, kojoj je draže što je Darko odlučio da je na ovakav način iznenadi.

- Nisam neko ko nosi i voli nakit. Jedino što imam jeste sat i kada je taj detalj u pitanju imam jako specifičan ukus. Darko nije znao šta bi mi se svidelo, pa je na ovaj način rešio da me iznenadi, što je možda i bolje. I njemu, ali i meni (smeh) - dodala je Barbara.

Na pitanje da li joj smeta što Darko nije kleknuo pred nju, kaže:

- Da je klečao ili tako nešto slično, verovatno bih crkla od smeha od neprijatnosti. Ne volim kad je nešto isto kao i kod svih drugih. S druge strane, nisam bila iznenađena prosidbom, jer je to bilo u opticaju već duže vreme. Pričali smo o tome puno puta i živimo zajedno i prosto je bilo logično da se desi - kaže Barbara.

Mlada pevačica i buduća supruga Lazić kaže da jedva čeka svadbu na kojoj će pevati sve njihove kolege.

- Nemam predstavu koliko će biti zvanica na svadbi. Bakšiša ćemo izdvojiti koliko budemo mogli, je l’ vidite kakva je situacija, jedva da se i radi (smeh). Šalu na stranu, biće zadovoljne kolege koje se late mikrofona, ne sumnjajte u to - dodao je pevač.

Podsetimo, Lazić je na početku veze sa Barbarom često demantovao da su u vezi, a kasnije je otkrio i zbog čega nije želeo da se o tome piše.

- Kada sam čitao šta se piše, te koliko smo zajedno, šta sam joj sve kupio, s kim sam je prevario i razne gluposti, uopšte mi se nije pričalo o našoj ljubavi. Ja sam bio slobodan čovek kada sam je upoznao i to je jedino bitno. Toliko nam je lepo i uživamo u svakom trenutku da oboje mislimo da smo ceo život zajedno. Upoznali smo se na jednoj privatnoj proslavi i opčinila me je svojom energijom, glasom i harizmom - rekao je nedavno Lazić.

Autor: M.M.