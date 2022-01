'BILA JE ZALJUBLJENA U MENE!' Kristijan Golubović nastavlja da INTRIGIRA javnost! Evo zašto je ODBIO KSENIJU PAJČIN!

Šok!

Kristijan Golubović otkrio je da je u njega devedesetih godina bila zaljubljena pevačica Ksenija Pajčin, koju je 2010. godine ubio dečko Filip Kapisoda, a posle toga izvršio samoubistvo.

Žestoki momak s beogradskog asfalta kaže da je tragično nastradalu muzičku zvezdu gledao kao sestru jer mu je smetalo što je u njegovom društvu poručivala pivo.

- U mene je bila zaljubljena Ksenija Pajčin. Nisam je odbio, družio sam se s njom, ali sve onako ti si moja sestra. Postojalo je više razloga zašto nisam hteo da budem sa njom - započeo je Kristijan.

- Ona je bila fatalna devojka, onako lepa, dok je bila prirodna. Ali ta njena energija, ona je isto Strelac kao i ja, bila je malo... tada nisi mogao da je zaustaviš. Jednostavno sedneš s devojkom u kafanu, a ona poruči duplo pivo. Ja joj kažem: "A zašto duplo kad možeš jedno da popiješ, pa posle ćeš drugo. Ne bi trebalo uopšte da piješ pivo", a ona me na to pita: "Zašto?" Ja kažem: "Ne znam damu koja pije pivo." "Dame ne postoje, postoje devojke, i to šašave", kaže ona meni. "Ja sam šašava devojka", i počne da se smeje. Pa ono pivo prospe i kaže: "Sad mi donesi tri dupla piva." I vidiš da je ona stvarno šizibizi. Kako da budeš s takvom ženom - prisetio se Kristijan, koji će i o tom poznanstvu pisati u knjizi koja će uskoro biti objavljena.

On je već najavio knjigu kada je svedočio o tome kako su dve popularne pevačice orgijale s kolegom, koji je po njima posipao kokain i svi zajedno su ga šmrkali.

Autor: M.M.