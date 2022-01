PEVAO NAJOPASNIJIM MOMCIMA I NIKAD NIJE IMAO OBEZBEĐENJE: Folker otvorio dušu o karijeri, BAKŠIŠU, najvećem HITU i porodici!

Pevač otkrio ko mu daje najveći bakšiš na nastupima, ali i na koji način ga prihvata.

Dve decenije duga karijera i poznati hitovi opisuju karijeru Jovana Perišića, koji, kao i većina folkera, najviše zarađuje od bakšiša kada peva fudbalerima na uvce, kojima, kako tvrdi, ipak ne dozvoljava da mu pare lepe na čelo, kao pojedinima. Pandemija ga, srećom, nije mnogo omela u nastupima, a najviše uživa kad on počasti muziku, ali diskretno da niko ne vidi.

- Ja ne volim da pevam za bakšiš, ali volim ljudima da pevam za stolom kad proslavljaju nešto, često su to sportisti, fudbaleri, koji, ako žele, ostave nešto, tu su i najveći bakšiši, ali sam protiv toga da se novac lepi po čelu, da se gura u nedra, košulje. Kad vidim ljude koji uživaju u muzici, ja bih njima pevao džabe, takav sam. Odbijao sam da pevam ove novokomponovane pesme, kažem: "Eno vam di-džej, pa neka vam puste" - kaže Jovan, koji je započeo karijeru u vreme opasnih momaka.

Za muzičke početke Jovana Perišića često se vežu Baja Mali Knindža.

- Baja Mali Knindža mi nije samo zemljak, on mi je mnogo dobar prijatelj, Baja je napisao dve dobre pesme. Iako se naši žanrovi razlikuju, mi se veoma dobro razumemo i družimo i, kako se kaže, uvek se završi nekom od naših pesama.

- U najgore vreme devedesetih, kad sam došao u Beograd i kad nisam imao dinara, imao sam osmeh i govorio da mi je dobro. Pevao sam među opasnim momcima koji su me gotivili i nikad nisam imao probleme, danas postoji obezbeđenje, a ja to nisam imao. Nisam gradio karijeru pomoću skandala, iako su mi nudili. Estrada me i ne interesuje. Ja sam taj cirkus dobro upoznao - rekao je Perišić, koji tvrdi da se nikad nije bavio odnosima među kolegama na estradi, već je prednost, u duhu tradicionalnog odgoja, dao porodici i deci.

- Sin mi je nedavno diplomirao na veterini, ćerka treba da diplomirala na stomatologiji, ovaj mlađi je upisao sportsku akademiju, želim da od njih napravim ljude, da imaju svoj hleb u rukama. Malo ko zna da je moja supruga tekstopisac, pisala je nekoliko pesama za mene, divni su to tekstovi, ona je, inače, završila književnost i piše knjige. Kad sretnem danas dobrog čoveka, iznenadim se, budem srećan kao da sam našao rudnik zlata jer, nažalost, živimo u takvom vremenu - istakao je on.

Zahvaljujući poslu kojim se bavi, Perišić je obišao ceo svet, ali je za porodičnu oazu izabrao Novi Sad jer, kako kaže stara izreka: "Odatle si odakle ti je žena."

- Ja volim Novi Sad kao da sam se tu rodio, a rodio sam se u Ključu u Bosni i Hercegovini, ali Novi Sad mi je legao baš. Meni neki kažu srpski pevač neki bosanski, što se mene tiče, bivša Jugoslavija je moja. Ja nastupam u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Podgorici, Tuzli, Sarajevu, idem tamo gde me vole.

Autor: M.K.