Iznenadio ih!

Dino Dizdarević je otkrio Mateji Matijevisću i Anđeli Đuričić da je bio sa udatom ženom, ali da to nije znao jer mu je ona to sakrila. On je priznao da je bio zaljubljen u nju pa progovorio o njihovom odnosu:

Ja sam se dopisivao sa nekom ribom u Bazelu, pričali na video poziv, smuvali se - pričao je Dino.

Ona ti je pisala sa lažnog profila - upitao je Mateja.

Da, ali ja nisam skontao zašto. Meni je bilo sa njom super, basš smo imali lep odnos - nastavio je Dino.

Pa šta je bilo onda - upitao je Mateja.

Pa saznao sam da je udata, da ima dete. Nije mi bilo dobro, a onda sam povezao o čemu se radi. Mi smo se viđali samo nedeljom kada joj muž nije kući. Ona je bila ozbiljna glava, sredila mi mnoge stvari, nudila mi je i još jedan klunb ali nisam smeo da rizikujem - rekao je Dino.

Autor: N.B.