Srećna je zbog Darkove emotivne ispunjenosti!

Vest da su se Darko Lazić i Barbara Bobak verili u domaćim medijima odjeknula je kao bomba, a pevačeva majka Branka Lazić prvi put je progovorila o tome za medije.

U razgovoru je istakla da joj je najvažnije da njen sin bude srećan, ali i da misli da je još uvek rano za prinovu u porodici.

- Ako je Darko srećan i ja sam srećna. Iskreno mislim da je najzad došlo vreme da on bude istinski srećan, a ne da se uvek piše kako je on ovakav i onakav. Onda ispada da su uvek žene u pravu, a on nije. I ja sam žena, ali realna sam, večito se piše o njemu kao da je on neka babaroga, a ženski svet je dobar, one su fine - poručila je Branka i dodala:

- Mislim da je još uvek rano za još jedno unuče, ali ako se desi Bože moj, dece nikada nije dosta. Barbara i ja se lepo slažemo za sada, a i njeni roditelji su prihvatili Darka - rekla je pevačeva majka.

Ranije su odnosi sa bivšom snajkom Anom Sević bili zategnuti, ali Lazićeva kaže da je sada sve u redu.

- Sada češće viđam Lorenu, to je nešto što me usrećuje. Što šta ružno se dogodilo prethodnih godina, a sada se nešto lepo dešava i meni. Eto, ona je sada u kući, tu je kod mene. Viđam i Alekseja, njega Marina češće dovodi. Ove nedelje je bio dva ili tri puta - jasna je bila Lazićeva koja i dalje žali za pokojnim suprugom Milanom.

- Skinula sam crninu, prošlo je godinu dana od kada je Milan preminuo. Još uvek se baš i nismo oporavili, nije kao što je bilo, ali mislim da ta bol nikada neće ni proći. Ta bol, taj nedostatak... To je neka praznina koja će zauvek ostati - kroz suze nam je rekla Branka.

