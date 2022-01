KOMŠIJE RASKRINKALE VESNU ZMIJANAC: Pevačica na Bukulji BILA U VEZI sa OŽENJENIM, Nikolija i njegova žena su SVE ZNALE?! ŠOK!

O ovome se malo zna!

Vesna Zmijanac svoj mir pronašla je na Bukulji pre više od dve i po decenije, gde je sagradila kuću, a njene komšije su za medije otkrile pikanterije iz pevačicinog privatnog života koje javnosti do sada nisu bile poznate.

Planina Bukulja nalazi se u blizini Aranđelovca. Tamo, na svom prostranom imanju, Zmijančeva poslednjih godina najviše provodi vremena. Meštani su otkrili kakva je ona komšinica i imali su samo reči hvale.

- Ona je najnormalnija žena, kao i svaki običan čovek. Dođe često kod nas, uglavnom kupuje cigarete i nešto što joj zafali za taj dan. Uvek je ljubazna - rekla je radnica u lokalnoj prodavnici.

- Dugo je ona ovde, od 1995. godine. Dolazi joj Nikolija sa decom često, a obilaze je i prijatelji - kazao je komšija.

Dok se medijska ekipa pela uz planinu ogromna raskošna kapija kroz koju se ulazi na imanje Zmijančeve bila je otvorena. Pokucali su na vrata pevačicinog doma, a ona je posle nekoliko minuta izašla da otvori. Zbunjena dolaskom, Vesna je otkrila da očekuje goste i zbog toga ih zamolila da dođu drugi put. Bez trunke šminke, sa uredno vezanom kosom, pevačica je na sebi imala kecelju, a u ruci je držala kuhinjski nož, jer kako je i sama rekla, prekinuli su je u spremanju ručka.

Popularna pevačica nije bila raspoložena za slikanje i razgovor, ali su zato komšije jesu. Jedan od sagovornika otkrio je da je Vesna svojevremeno imala izvesnog partnera Milana, koji je bio oženjen. Redovno su se viđali, a za njihovu aferu znali su i njegova supruga, ali i Nikolija.

- Ima od tada sigurno 20 godina. Milan je ovde živeo s porodicom, a Vesna mu je bila ljubavnica. Ona je bila veoma popularna, važila je za jednu od najatraktivnijih pevačica, a on nije mogao da joj odoli. Postoji jedna priča iz tog vremena... Milan je bio oženjen i kod njega u kuću je došla Vesna sa ćerkom Nikolijom, koj aje bila dete. Sedi Milan na jednom krevetu, a Vesna sela pored njega i naslonila mu je svoju glavu na rame... Milanova žena sedi preko puta njih, a Nikolija kod majke. Pita Vesna nju u jenom trenutku: " Niki, je l bi ti volela da se mama uda za čika Milana i da ti on bude novi tata? " Ta priča je bila hit, prepričavalo se to ovde dugo - rekao je komšija.

Da je Vesna Zmijanac boem među pevačicama, potvruđuju i njeni sugrađani sa Bukulje. Jedan dečko je ispričao kako se Vesna pre mnogo godina provela na jednom punoletstvu koje je bilo organizovano ispod šatora. - U to vreme muškarcima se pravio ispraćaj, a ženama punoletstvo ispod šatora. Na jednom takvom događaju Vesna se jako napila. Ona se toliko ubila od alkohola da je muzici dala 6.000 maraka, a oni su u to vreme dolazili da pevaju celu noć za 100 maraka - započenjie priču on.

- Došla je sa određenom količinom novca i ceo dan i noć je poručivala pesmu: "Mirno spavaj nano". Kada je potrošila sve pare koje je imala kod sebe, rekla je mojoj sestri gde joj stoji novac i poslala je po još. Ona im je dala minimum 6.000 maraka to veče, vadila je sve po 100 maraka. Tada je taj novac vredeo kao sada na primer 15.000 evra - završio je.

