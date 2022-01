Ovo je bila burna i uzbudljiva noć posle koje više ništa neće biti isto!

Kao i svake srede večeri, u Belu kuću ušetao je Milan Milošević spreman da emisija "Pitanja gledalaca" počne. Naime, došao je red da gledaoci razoružaju zadrugare svijim pitanjima, što su, po svemu sudeći, uspešno uradili

Prvo pitanje pročitao je Dalili Dragojević, a ticalo se toga kada će ostaviti Dejana na miru. Ona je na to, kao iz tope, odgovorila, pa je tom prilikom i Marko Đedović prokomentarisao njen odgovor i aktuelnu situaciju.

Zašto već jednom ne pustiš Dejana na miru? Vaš odnos mu ništa ne donosi dobro - glasilo je pitanje.

Pustila sam ga, evo, od sinoć - rekla je Dalila.

Ja se nadam da joj je za verovati, da će ovi ljudi doći sebi i pameti. Ovo meni nije interesantno, niti normalno. Treba da se okrenu i jedno drugo sebi. Zbog ovakvih njihovih reakcija, zabole nas k*rac više za taj brak, natezanja, neko svako ide svojim putem. Krivu Drinu neće ispraviti. Oni kao da su programirani na "Uništi objekat". Niti će on isterati svoju pravdu, niti ona svoju, niti tu ima pravde. Boli nas k*rac više. Ove scene su neljudeske, prevršili smo svaku meru. Odvratni su svima sa tm reakcijama - istakao je Marko Đedović.

Naredno pitanje unelo je totalnu pometnju za crnim stolom. Dalila je tvrdila kako ne može da se seti da se zaklela da će Dejana ostaviti na miru, a ono što je mnoge ostavilo bez teksta jeste to da je Matora, prvi put, stala protiv svoje prijateljice.

Niko i ništa, moja je greška što sam mu prišla. Ne osećam se dobro, nisam se spremila, nisam znala da će biti emisija. Ne mogu da se setim kad sam se zaklela, danas sam imala razgovor i mislim da je najbolje da se sklonim od sveg, povučem i da raščistim ama sa sobom. Desiće se sve to vremenom. Nisam bila svesna svega, ali postajem polako i svhatila sam da moram da stanem na loptu. Moram da gledam sebe jer sam iz najboljih namera ebe pravila najlošijom. Trudila sam se na sve moguće načine da budem u redu, ali eto. Danas sam od njega od prvi put doživela da mi je opsovao majku i oca... - odogovorila je Dalila.

Ja ću ti reći, mnogo je gore kada čovek shvati grešku i vidi svoju propast. Mnogo je gore da vidi a da ne radi ništa. To je mnogo gori problem od svega. Ona priča sve onako kako treba a ne radi ništa. Trudim se da biram reči kada pričam sa njom. Imale smo razgovor sinoć, mislila sam da će da me posluša, ali to nikada ne uradi, uvek ide sve u krug. Ne verujem ni sada da će da uradi išta od ovoga što je rekla, to je moje mišljenje. Ovo više nema nikakvog smisla, jedino ima ako želi da se dešava ovo sa Dejanom, a onda to nije normalno. Ja više ne znam šta da joj kažem. Reći ću sada pred svima, kada bude htela da radi na sebi biću tu, ali ovako da joj budem tutor u prazno neću. Za mene su ovo prazne priče Dalile Dragojević - govorila je Matora.

Nenad Aleksić Ša je do detalja, na "Pretresu nedelje sa Milanom Miloševićem", opisao većinu scena koje je doživljavao dok je bio u vezi sa Tarom Simov napolju, kojom je u nekim trenucima nasmejao ceo crni sto. Ovom prilikom, gledaoci su upitali repera da ponovo ispriča scenu sa taksistom, što je on i učinio, pa je otkrio šta je Simova radila dok ju je čekao ispred hotela.

Na svakim 15 minuta joj ne radi navigacija, ja čekam na ulici... Ja sam bio u hotelu i satima sam išao napred nazad, ona je pričala da dolazi za 10 minuta, išla je da opere kola. Kola se inače peru oko sedam sati... Otišla je okom 3 mpopodne, vratila se oko četiri ujutu, ali prljav auto, razumite ljudi. Rekla je da ide da opere auto, pa idemo na klopu. Rekla je da dolazi za 15 minuta, kad su već bili šampanjci i prskalice. Ovo je najjače, auto se nije oprao u perionici nije bilo mesta. Rekla je da je sela u kafic poed da popije kafu, koja traje tri sata. Čula se sa drugaricom sa kojom je trebala da ide,... Umesto pranja ja vidim storije, sve puca. Što bi dečka zvala, nisam zanimljiv, a malo pre je rekla da jesam. Zvao sam je svakih 15 minuta, nisam znao da imam takvu muziku i privatnog DJ-ja u kolima. Rekla je da stiže za 15 minuta, čekam ispred zgrade, to se odužilo na par sati. Rekla je da ipak uzmem taksi i dođem na jednu adresu, to su jedini Tarini prijatelji - govorio je Ša.

Da, ali zaglavim se i ne znam da idem u rikverc... Stvarno sam se izgubila, neki auto je stao ispred mene i pričao, došao je dečko i rekao da zna mog ćaleta - pravdala se ona.

Bilo mu je neprijatno, hteo je da baci lerkicu. Lepo se provela, sa tim likom ništa, on ju je sproveo. Lepo se provela sa drugarom iz Grčke - govorio je Nenad.

Naredno pitanje bilo je za Taru Simov, a ticalo se njenog mišljenja da li bi se Ša pomirio sa njom. Tom prilikom, izbila je svađa, koja se potom nastavila i u pušionici.

Da, ja znam da bi bio sa mnom, ali posle ovog dubinskog pranja... Neka mu je sa srećom...Pozdrav za Vuka, neka mi Lazarov pošalje majice. Došao je da napravio od mene k*rvu, sponzorušu... Pravi sprdnju od sebe - rekla je Tara.

Žao mi je što Tara nema pravu sliku o tome što se dešava napolju, i te kako si ti sprdnja nacije, ne ja. Znaš i sama da te nisam zvao po deset dana, ti tad odmah kretala da zoveš... Rekao sam, kad god je ova devojka bezobrazna, ja ću biti iskren. Nisam sprdnja, za dva dana sam pobio sve tvoje laži - istakao je reper.

Pošto je svađa za crnim stolom završena, njih dvoje su je nastavili i u pušionici, gde joj se Ša uneo u lice, kao što je ona njemu pre samo nekoliko dana.

Tebe boli što neću da budem sa tobom - rekao je Ša.

A tebe boli Mateja - uzvratila je Tara.

Brate... Preko boleština sam prelazio... A ona preti devojci koja priča sa mnom preko stola. I ja nisam ničija sprdnja, a tvoja neću biti nikada? Hoćeš da me ljubiš? Sve bi dala da me poljubiš - nastavio je reper.

Ja te već poljubila - rekla je Tara.

Reper Nenad Aleksić Ša je ovog puta okrenuo ploču, pa je na pitanje da li je primetio da je penjalica sklonjena iz ekonomskog dvorišta zbog njega nikad iskrenije progovorio o svojim greškama i novim odlukama.

Nisam obratio pažnju. Tara je obećala da me čeka paklenih pet meseci, a ja mislim da neko ako bude bežao odavde, biće ona ovoga puta. Ako ja lažem, ne znam zašto se potresa. Svestan sam da sam napravio sranje, da sam bežao pet šest puta... Ljudi se hvataju za sitnicu, a ja ne smem svojoj drugarici da pohvalim čizme, nisam smeo da pogledam u pravcu neke devojke. Ovoga puta pričam zaista samo istinu. Kapiram pitanje, to sam skontao i kao šalu i kao ozbiljno. Nenad više nema šta da krije, odgovaraću na sva moguća pitanja. Zašto bi jedna velika Tara Simov bežala iz rijalitija? Od istine se ne beži, ja sam prošle godine bio pi*ka, ali ove nisam - rekao je Nenad.

Drama i svađa Tare i Ša se nastavila, ali je sada ovaj sukob totalno promenio smer. Simova je ovoga puta priznala da nikada nije ni volela Ša, dok joj je on prebacio da se šablonski muvala sa Dejanom Dragojevićem.

Ti sebe devojko demantuješ. Devojko volim što promeniš pet izlaganja tokom nedelje. Slatka si mi, želim da te ljubim pred svima - rekao je Neand.

Da li veruješ da te Tara nikad nije volela? - pitao je Milan Milošević.

Da, verujem. Kad uđete u rijaliti, sav teret skinite sa sebe. Hoćeš da kažem ko je slao balone? Sanja je bila inicijator! Htela si da šalješ balone i da me provociraš. Znam šta si radila meni, on zna šta si radila njemu i ne bi bio sa tobom. Gradila si celu priču po tim fanovima. Inicijator balona je bila Sanja. To je devojka koja je gledala i nije fan. Pratio sam i umiljavanje Dejanu je ista fora na koje se umičjavala meni. Sa Dejanom ne da je bilo muvanje, ne sa njegove strane, prijala mu je pažnja. Tara je šablonski igrač čije su fore za muvanje izvaljenje. Tara nije ljubomorna što druge devojke bleje sa mnom i Matejom, nego je to posesivnost. Sve fpore da je Tara stjala iza mene padaju u vodu - besneo je reper.

Situacija koja je zatresla region i ostavila mnoge bez teksta i u šoku, jeste odnos Dalile i Dejana Dragojevića. Nakon svih skandala, Dragojevićka je otkrila zbog čega ne malteretira Cara kao Dejana, pa je i on skočio.

Plašim se Filipa... Ne znam šta da kažem. Imali smo najnormalniji razgovor u ekonomskom, u izolaciji i to je to. On meni zamera da mu namećem grižu savesti, ako je čovek, sam će je osećati. Ja sam samo rekla kako sam se osećala dok se to dešavalo. Posle toga se on zapitao, tj. shvatio kako je meni bilo. Do poslednje svađe je došlo kad sam ja rekla da ne želim da me grli kad on hoće. Rekla sam mu da to nije prirodno, znam kako je bilo meni kad sam stupila u odnos sa Dejanom. Onda je krenuo da psuje standardno, ono za novac Dejanov i moj... Čujem da se spominje priča vezana za Anu, ja sam mu samo rekla kad mi je rekao da počistimo izolaciju, da mu složi Ana, što je on protumačio kao ljubomornu scenu. Nisam ih imala kad je Maja bila tu, a ne Ana. Filip je sa mnom imao normalan razgovor, rekao da sam se pogubila, da ga probudim u pola noći ako mi treba razgovor. Ja nisam odbijena nigde. Verovatno odbijam od sebe ljude jer sam stvorila oklop, a to ne treba da mi se dešava. Tako da, nisam imala potrebu da ga štipam... Sa Dejanom sam imala drugačiji odnos, živeli pet godina, ovaj čovek je totalno drugačiji sistem. Naravno da ima neraščišćenih računa, sad smo rekli sve. Svkao treba da ide svojim pute. Isto tako za Dejana. Moje reakcije su bile nenormalne, ali neće se ponavljati. On je sve vreme trebalo da kaže ono što je danas, što je bilo u dubini duše zakopano. Kako prolazi vreme, pokazaće se ko je šta je. Očigledno se nismo upoznali kolektivno. Ostalo je pet meseci da se upoznamo kakvi smo zaista. Danas sam pričala, trebalo je da me osvesti reakacijama kad sam krenula sa Filipom, a ne majicama i pričama o tarabama - govorila je Dalila.

Kakvo sr*nje. Kad sam je polio vodom i rekao da ne prilazi, hladan tuš, ona meni: "E sad ćeš da vidiš šta ću da radim". Pričaj iskreno, ne laži više! - skočio je Dejan.

Ovaj čovek će tek sebe da pokaže, ovo je čovek koga ja nisam upoznala. Danas mi je opsovao i mamu i tatu - uzvratila je Dalila.

Ovo je sada spuštanje lopte sa Filipom, jer je odj*bana od moje strane - rekao je Dragojević.

Voditelj Milan Milošević je dao reč Filipu Caru kako bi prokomentarisao zašto Dalila sa njim 'stoji u stavu mirno, a sa Dejanom ne'.

Dobro veče, ja bih malo drugačije odgovorio. Apsolutno sam ja kriv za ovaj prilazak Dalili. Možda se jeste od mene tražilo da pokažem malo ljudskosti, ja sam to uradio sam. Odlučio sam da priđem jer imam taj neki feler, da imam te neke emocije. Gospođica koja mi je oko umalo iskopala sada vodi normalan život, a ja sam stavio nju na prvo mesto, ispred porodice. Umem nekad da budem surov, umem da se ponašam neljudski, ali sam bio ubeđen da treba da ostavim Dalilu. Pokazalo se nakon toga da nije otišla da plače nego je otišla kod bivšeg muža. Koga da ja žalim? Da žalim Mikija, što nije kod kuće ovde? Da žalim Dejana što mu je razbijena glava? Ja ne znam šta je meni, da uradim nešto pa da žalim. Dalila je u pravu, ja sam je ostavio i izvređao pa je sada tešim, ni ja nisam normalan. Od nje nisam dobio rezlutat ni dok sam bio sa njom, zašto bih sada? Da žalim sada Dejana, bilo bi dvolično, jer kako ga nisam žalio kada sam mu uzeo ženu? Ko mene žali? Ko se meni izvinjava i mojoj porodici? Ovde je sve kriva slika, kada Dejan lupi čašu o glavu, treba da mu dodam sledeći, a Dalila kad plače ja treba da se smejem. Ovde ništa nije kako treba. Kada Dalila priča lepo o meni, ja se osećam kao da sam svoje dete odbacio od sebe, to nije normalno. Koji je moj rezultat tešanja Dalili? Nikakav, samo sam joj napravio problem - govorio je Filip.

Pomogao si. Kada se Dejan zagrlio sa Ša, rekao mi je šta ti je opet od sebe praviš najgoru. Tada sam imala reakciju na njegove priče. Nek se pere ko hoće od mene, mene zabole du*e ko se od oga pere, baš me bruga za sve! Ja se ni od koga ne perem - dobacila je Dalila.

Nema supstance koja može tebe da opere - dobacio je Dejan.

Dejan se našao "u neobranom grožđu" kada je čuo naredno pitanje koje mu je pročitao Milan. On je otkrio zbog čega ne premešta svoje stvari iz garderobera u deo gde on spava, kao i da li je to dogovor između njega i Dalile kako bi komunicirali.

Nema komunikacije, neću da se selim, biće sve: "Ajd pali" - rekao je Dejan.

Da je ovako bio zabavan, ne bi uradila nikad ono što sam uradila - dobacila je Dalila.

Sramota. Ti si prodala svoje telo zbog toga... Svakako je ona kao mumija tamo u krevetu. Nema potrebe da se ja sklanjam, ona treba da se poklopi i stidi. Stroga distanca, komunikacija na nuli. Pokušaću da ignorišem i ovo dobacivanje, kao u pušionici. Stroga distanca, strogi ignor - pričao je Dragojević.

U nastavku emisije desio se neviđeni scenario. Naime, dok je trajala emisija, Tara Simov, napala je Nenada, pa su se tom prilikom obarali, te je obezbeđenje moralo da reaguje, dok su zadrugari bili u šoku.

Haos izneđu bivših ljubavnih partera nije prestajao. Nenad Aleksić Ša je napustio crni sto u nadi da će pobeći od Tare Simov, koja ga je pratila svuda u stopu.

Da li mi je pi*ka zlatna ili ispuškirana? - pitala je Tara.

Skloni se - rekao je reper.

Rekao si prvo da je ispuškirana pa posle da je zlatna, šta je na kraju? - nastavila je.

Nakon celokupnog haosa, naredno pitanje bilo je za Filipa Cara. Pitanje se ticalo toga da li je primetio Dejanovu manipulaciju, tj. da ne priča da je inteligentan, a da je nije primetio. Ovom prilikom, izbila je još jedna svađa izm,eđu Dragojevića, te je Dejan totalno raskrinkao Dalilin odnos sa Carem.

Kad je pitao za novac ne mislim da je radio zbog mene, niti bilo šta u ovom periodu. Je l' ima pravo da on kaže? Ona je prebacivala da sam joj uzimao novac. Mislim da sam i ja pogrešio, kod mnje ne može ništa da se ispravi. Malo pre sam rekao, pa je počela lepše da govori, nije rekla da sam u pravu - pričao je on.

Ja sam rekla da mi je okej da imam normalnu komunikaciju i sprdnju, da me ne grliš, a ti si mi to zamerio - dobacila je Dragojevićka.

Ona svesno manipuliše mojim emocijama mda bi mene uništila - uključio se Dejan.

On je rekao da sam ja njega naterala na poljubac, da li je on govorio da ima neke impulse? - pitala je Dalila.

Ti si znala, a nisi imala impulse prema meni nego prema nekom tamo čoveku. Svesno si me davila. Ona je na vazduhu, mene je ostavila i može bez emocija. Planirala je budućnpsti iako smo se razveli nisam imao tu sliku. Ona se vraćala sa cici, mici, maže ruku, pa kad je videla da je krenulo lepo, ajde da budemo drugari i njega da turira. Ovde je sigurna, na nuli, pa njega turirala. Sad sam udahnuo vazduh, izronio sam iz njenog bazena i više ne može ni da me poprska vodom. Možeš da ganjaš patke po ekonosmkom - objasnio je Dejan.

Marko Janjušević dobio je priliku da prokomentariše ovu aktuelnu situaciju, pa je izbila još jedna u nizu svađa, gde je Dragojevićka završila u suzama.

Dalila je najbolji rijaliti igrač ikada! Ona će od najgore stvari napraviti dobru! Ona njega ubeđuje da je kriv, a on joj to dopušta! On je napravio grešku, kada je priznao da je ljubomoran na patke i ona je to jedva čekala! - vikao je Janjuš.

Rekla sam da sve ono što smo prošči mene boli i nije mi jasno kako se sve ovo desilo. Onog trenutka kada sam Dejana videla krvavog, tada sam postala svesna svega! Osetila sam ja bol i ranije, ali bude tu pa prođe, ali u tom trenutku kao da mi se sve razbistrilo! Kako dani prolaze ja sam svesnija sve više. Ne znam da li će mi vremenom biti lakše ili teže, vreme će pokazati. Nisam dobra ni za Matoru, ni za sebe, ni za koga. Sanjala sam jedan san koji me je takođe osvestio, danas mi ga je doktor protumačio i malo mi je lakše. Moram prvo sebe da izvučem iz svega da bi bila drugima dobra. Moja greška je što sam Dejanu rekla šta me povređuje i sada on to koristi, ali ja to moram da progutam. Treba mi vreme, sve se prebrzo odigralo. Najvažnije je da ja budem dobro i da moji roditelji mene ne glaju ovakvu. Teško mi je jer sam shvatila šta sam izgubila a šta sam dobila. Teško mi je i kajem se. Sada bih volela da sedim i da plačem sama da odtugujem - govorila je Dalila.

Dalila Dragojević je nakon emotivnog rastrojstva za crnim stolom otišla u pušionicu, a Stefan Karić je došao besan kao ris da porazgovara sa njom i pokuša da je urazumi.

Da, ja ne volim nikoga, ja sam monstrum! - rekla je Dalila i briznula ponovo u plač.

Šta ti jedeš go*vna? Šta lupaš? Nije realna! Da je realna, bilo bi joj bolje! - uleteo je Karić.

Šta si mi se ti nakačio sad? - plakala je Dragojevićka.

Ja ti nisam na grbači, ja ti kažem kako jeste! Čujem kako dobacuješ meni za stolom, pa onda sa strane kažeš kao 'je*aću mu kevu'. Budi realna! Šta sam ti ja kriv sada što se ti tako osećaš? - pitao je Stefan.

Mensur Ajdarpašić do koske je bio razoružan pitanjem koje mu je Milan pročitao. Naime, trebao je da otkrije Milici Veselinović šta je pričao sa Anom Jovanović. On je rekao da je to bilo u prošlom vremenu, a evo šta je imao da kaže kad je reč o budućnosti i vezama u rijalitiju na dalje.

To se odnosilo na prošlo vreme. Rekao sam da ne želim da budem ni sa jednom od ovih devojakam, jer bi bile sa svkaim da se malo potrude oko njih zbog priče i važnosti. Rekao sam da nije zanimljivo nešto što se bezo desi. To je bilo sinoć ili preksinoć. Ja sam joj rekao da nije zanimljivo nešto što se desi lako i da bi efekat bio jači da je vladala zdravim razumom. U pogledu sam video da se složila sa tim i da me često razume u tim razgovorima - pričao je Mensur.

On to meni stalno nabacuje - rekla je Ana.

Verujem da ne želi sebi da ugrozi odnos, niti ja to želim. Ja kad bih pričao previše ne bi valjalo. Zanimljivo mi je jer se neobično dešava i specifično je... Spontano se desio razgovor i rekla mi je kad budem spreman da razgovaram da joj se javim - rekao je Mensur.

Naredno pitanje Milan je pročitao je Mateji Matijeviću, a ticalo se naglog prekida priajteljstva sa Tarom Simov u rijalitiju.

Ako idemo hronološki, ja sam prvo bio u fazonu da neću, nema šanse, postavljao distance... Dogodio se zadatak sa lisicama, bilo ne neizbežno popričati. Tu smo popričali, odnos je postao korektniji. Popričali o svemu što se izdešavalo. Onda ne znam šta se izdešavlao, da li zbog toga što nisam hteo da bude toliko blisko, ona se okrenula protiv mene. I to je bio poslednji put da sam bio korektan sa njom, neću da pravim budalu od sebe - rekao je Mateja.

To se prekinulo bez razloga. Jeli smo posle toga... Onog dana kad sam se drala na Matoru, taj ponedeljak zovem "Crni ponedeljak", nametano mi je da će mi Mateja davati lažnu nadu ako je dobar sa mnom... I kako si ti sazreo, kad si poj*bao pola Beograda? Rekao si da si bio neiživljeni klinac - dodala je Tara.

Jeste sazreo, ja volim što je takav - dodala je Matora.

Matora je neko ko je poznat po tome da je oduvek srčana i iskrena osoba. Mc Aleks je ovoga puta javno priznala zbog čega ne može da se prepusti srcu i uplovi u vezu sa Matorom, što je zadrugarku isteralo iz takta.

Nema potrebe da me neko žali. Danas smo imale čuveni razgovor koji se toliko čekao i ništa novo nismo rekle. Dogovor je da nemamo više takav odnos, da nema muvkanja i dodirivanja. Dala sam Rešićevu za primer jer sam nju muvala i ljudski je rekla da smo prijatelji i to je vremenom dokazala. Sada dajem Aleks šansu da mi pokaže da je iskreni prijatelj. Nema šta ko da me žali kada ja ne mogu sama sebi da pomognem. Kada nju mazim ili šta god da radim, to je jer imam emociju. A njen komentar da to ona može bez emocija. Evo jedan primer. Bane Čolak recimo spava pored mene i češka me i udvara mi se, takođe znam da ima devojku ali puštam sve to. Navodno nemam emocije a puštam ga da to radi, pa šta to znači? Ona meni nije davala lažnu nadu, davala mi je nadu! Više puta sam se njoj vraćala iz emocije i to je normalno, ali zašto se ona vraćala ako već nema emocije. Sa Dalilom imam taj brižan , prijateljski odnos i to je ogromna razlika. Rekla sam je da je možda nesvesno to radila i da kapira da je to ispalo sebično, pa sam zvala Sandru kao svedoka. Ja sam osetila od Aleks da je prihvatila moje udvaranje i kao da će nekada možda biti šanse da budemo zajedno. Mora da shvati da mi ne možemo da budemo prijatelji koji će da se maze i grle, to više ne može. Evo, neka mi pokaže sada, bez moje pažnje i svega, meni bude brižan prijatelj. A ja tvrdim da ona neće imati taj prijateljski odnos kad nema mene koja oblećem oko nje - odgovorila je Jovana.

Rekla sam da ja mogu da imam lep odnos sa tobom bez takvih emocija. Nikada nisi ni dala priliku da ti pokažem da sam ti prijatelj. Ja sam Milane takva. Ja kad se sa nekim posvađam, posle mi bude krivo i dođem kod tog nekoga. Nemam više snage za ovu temu, rekla sam sve što mislim i smatram da nisam davala lažnu nadu. Jedino što sam možda trebala malo jasnije da ustanem i kažem 'ja sam ovoj ženi prijatelj i boriću se za to'. Nisam kapirala ozbiljnost situacije i njenih emocija prema meni. Evo, reću ću sada pred svima, ja ne ogu biti sa tobom - rekla je Aleks.

To si mi tek danas rekla prvu put, u tome i jeste problem - urlala je Matora.

Gruja i Mimas i ove večeri nisu prošli bez svađe. Oni su u sukob ušli onda kad je Mima progovorila o Grujinim sposobnostima u krevetu i o njegovom druženju sa Dinom.

Ja danas sam mislio da dođem na radio, jer je Bane rekao da se iskuliram i da ću pričati. Ne volim dqa upadam kad čujem da ona priča da nešto nije tačno. Više ljudi ni ne znaju za šta da se uhvate jer sam bio perfektan prema njoj i sad gledaju da izazovu rekaciju. Izjasni se što si lagala da smo se držali za ruku. Rekla je uhvatio me je za ruku, a onda se izamka - pričao je Gruja.

Nikad u životu nisam ni sa kim pričala o tome u kući. On je došao u nedelju da me pita i ja sam rekla da li je moguće da me to pita nakon svega - pravdala se Mima.

Dino je meni rekao da će da o*ali Mimu, zato sad ponižava Gruju - otkrila je Dalila.

On nju toliko ponižava, a ona jede ta go*na da se ja sramotim sa kim sam bio. Naziva je rugobo, metlom, pita me da li sam reterdiran jer mogu da budem sa takvom osobom, a onda se izvini - pričao je pevač.

Tara Simov se nije smirila ni tokom nastavka emisije, pa je ovoga puta napala Nevenu Miličević samo zato što je sedela previše blizu njenog dečka. Nakon što je gurnula Nevenu, Ša joj se ironično obratio, nakon čega su se poljubili pred svima.

Novo pitanje bilo je za Dejana Dragojevića i Sandru Rešić, a ovoga puta dotakli su se njihovog međusobnog odnosa, pa su otkrili da li će jedno drugaom dati šansu.

Ja bih ako mogu da ostanem drug sa njim, ja bih tako - rekla je Sandra.

Žao mi je što sam osoboama koje su bile uz mene okrenuo leđa, ali eto opet su uz mene. Ljudi imaju prava da komentarišu, ne bih mnogo toga govorio na tu temu - rekao je Dejan.

Šta dobacuješ ti? Hajde pali! - obratio se Dragojević Dalili.

Ma*š - brecnula se Dalila.

Pucanje prijateljstava postala je skoro pa svakodnevnica u Beloj kući. U prethodnih nekoliko nedelja, priajteljstvo između Baneta Čolaka i Tanje Jovićević se našlo na "tankom ledu", pa su odlučili da ovoga puta stvae sve karte na sto.

Imao sam svađu sa Lukosom i neprirodno mi je kao moj prijatelj da uzme njegovu stranu. Ivana je poslal stvari od srca i to ne spominjem. Bitno je što nije izabrala pravi trenutak da mi nešto zameri. Ne znam čime je izazvana bila da ustane i govori. Nije to prva situacija, bila je i sa Sandijem. Ne mogu sa Tanjom da budem blizak kao ranije, ne bi bilo iskreno sa moje strane. Ona priča da ne može sa mnom, voleo bih da ustane i kaže mkojim gestoivma sam je uvredio i povredio. Ja znam da kad god se nešto desi pričamo ispred paba, a ona kaže da su svi super, pa zalepi šlag Sandiju jer je ukrao budžet. Mislim da je to jedina situacija što sam joj rekao javno, a ne sa strane. Ona se u Zadruzi 1 družila sa osobom koja mi je psovala sve i Mikiju. Ona se sa njom družila i pričala duhovne teme - govorio je Bane.

Ta tvoja selektivna pravda... Što se tiče neiskrenosti za stolom, prvi mi kaže da se ne nerviram i da nemam problem da se zameram. Prvi govori da ga rijaliti ne zamera, pa skoči na mene i Luksa. Mi smo autentični, živimo svoje živote. Ti na nas prebacuješ način na koji ti živiš rijaliti život, ne mi. Ja sam ustala u svoje ime, ali ne da te napadnem. Ako ja sa svojim prijateljem moram da budem non stop na oprezu... Ja sam priznala svoju grešku - nadovezala se Tanja.

Ne mogu da se družim, jer mi nisi rekla sama, nego sam te prvo ja pitala - dodao je Čolak,

Filip Car sedeo je u pušionici sa Anom Jovanović i Saletom Luksom, a onda je stigla i Dalila Dragojević.

Ja sam igricu prešao, smešno mi je da razgovaram sa ovim ljudima i okrenem ih za sedam dana. Treba mi veći gas, humora... Jeo sam pre emicije, jedem od stresa koji imam - pričao je Car.

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša su rano jutros došli do pušionice, gde je ova zadrugarka nastavila da mu prebacuje stvari, a on nije želeo da se iznervira.

Ne možeš prošlu godinu da vratiš, tad sam bio lud - rekao je Ša.

Ja te ne poznajem normalnog...Može Karić, taman ste dobri sa tim forama o praznjenju i punjenju p*čke. Kako sam besna, oko bih ti izbila - dodala je Tara.

Kada su zadrugari izašli iz pušionice, Tara Simov je počela da ispituje Nenada Aleksića Ša o tome što je pozvao Natašu Radan da potvrdi njegovu priču. On joj je rekao da želi da Nataša potvrdi da je Tara bila sa Vukom Mobom, a ona mu je ponovila da nisu bili intimni.

Imaš sliku iz Vukovog džipa, sediš - rekao je Ša.

Ne razumem. Što sam sedela iza? Aha, to je kad smo išli po pivo, on me je posle ispratio na taksi i otišao kući. Problem u celoj priči je što sam ja epicentar tog konflikta, ispada sa sam j*bana. To je ružno i sa tvoje i njegove strane. Ne želim da budem umešana u vaše svađe i da ga ti vređaš - dodala je Tara.

Ja ga vređam zbog onog prošle godine i posle toga još nešto - dodao je reper.

