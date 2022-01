DANICA MAKSIMOVIĆ GOLIŠAVA NA MALDIVIMA: Pokazala kako izgleda u 68. godini, nema ni gram celulita! (FOTO)

Prezgodna i u sedmoj deceniji!

Danica Maksimović (68) oduvek je važila za jednu od najlepših glumica, a u sedmoj deceniji života izgleda mnogo mlađe.

Ona trenutno provodi vreme na Maldivima gde je pokazala svoje obline.Glumica je ispozirala u kupaćem kostimu, dok su mnogi komentarisali da prezgodno izgleda i da nema ni gram celulita.

Njen izgled svakodnevno hvale, te glumica sada otkriva recept.

- To je moja priroda, vedar duh, neki fajterski duh! Ne posustajem pa nije ni čudno što ovako izgledam u svojim godinama. Vežbam, pridajem značaj ishrani i zdravom životu, idem u prirodu, volim da šetam i to je nešto što mene održava u kondiciji koja mi je neophodna- otkrila je glumica, a kako kaže sve to je neophodno da bi čovek bio srećan i zadovoljan.

Na njenom instagram profilu svakodnevno objavljuje fotografije na kojima pozira u golišavim izdanjima i priznaje da ne mari za negativne komentare.

- Kad sam u đakuziju ja sam stvarno srećna i to podelim ali ne mogu ja u skafanderu da uđem u đakuzi, nego u kupaćem. A to što mnoge nervira, i ti komentari šta sad ona više hoće, baš me briga to mi niko ne može zabraniti. Ja sam hedonista i to ću raditi sve dokle ja mislim da je to pristojno - iskrena je Danica.

Autor: M.K.