UNUKA JELISAVETE KARAĐORĐEVIĆ PROŠLA KROZ PAKAO OZLOGLAŠENE SEKTE: Žigosali je i izgladnjivali, a evo kako danas živi, ima i VERENIKA! (FOTO)

Mračan period je sada iza nje i ona pokušava da uživa u životu punim plućima.

Indija Oksenberg, ćerka holivudske glumice Katarine Oksenberg i unuka princeze Jelisavete Karađorđević, bila je mesecima u središtu interesovanja svetske javnosti zbog sudskog procesa koji je donedavno vodila sa Kitom Ranijerijem, vođom zloglasnog kulta NXIVM.

- Nisam se plašila da će me ubiti, ali sam se bojala jer su imali informaciju kojom su mogli da me ucenjuju. Ipak, vredelo je ne ćutati. Ukrali su mi najlepše godine mladosti. Mnoge noći sam provela tužna, razmišljajući o izgubljenim prilikama: da se viđam sa prijateljicama koje su se udale, koje su imale decu, završile fakultete... a ja zatvorena u sekti - izjavila je Indija prošle godine za "Hello".

Osim toga, Oksenbergova je tada otkrila i kakvi su njeni dalji planovi.

- Da uzmem odmor, "isključim" se iz tehnologija i sa verenikom odem na putovanje. Nameravamo da se venčamo, da, želim da se udam i postanem majka. Moj verenik je sjajan čovek. Mnogo mi je pomogao. Ne osuđuje me, niti mu smeta moja prošlost. Okrenut je isključivo budućnosti - dodala je Indija.

Indija je vrlo aktivna na svom Instagram profilu, a u poslednjoj objavi priznala je kako joj je zbog svega onog što je preživela trebalo vremena da se opet oseća prijatno prilikom fotografisanja. Inače, mračan period je sada iza nje i ona pokušava da uživa u životu punim plućima.

- Trebalo mi je vremena da se osećam prijatno kada je fotografisanje u pitanju. Nedavno sam odlučila da napravim par fotografija sa prijateljem fotografom u mom malom stanu. Bila sam nervozna i uzbuđena da vidim kako ću se osećati. Nisam želela nikakvu šminku ili frizuru. Samo ja u svojoj kuhinji sa svojim mačkama - napisala je ona.

Ranijer, u čijoj sekti je bila Indija Oksemberg je, podsetimo, i izgladnjivao žene neprimerenim dijetama, žigosao ih svojim inicijalima, te non-stop naređivao im da imaju intimne odnose sa njim. On je istakao na izricanju gorepomenute presude da nije odgovoran za sve što mu se pripisuje, te da "ništa loše nije uradio".

